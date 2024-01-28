春節送禮最方便！百大伴手禮登LINE禮物　「花蓮禮好」專區上線

▲花蓮百大伴手禮登上LINE禮物，特設「花蓮禮好」專區。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為行銷推廣「花蓮禮好」伴手禮品牌與拓展花蓮縣百大伴手禮的市場版圖，積極開創多元行銷通路，將伴手禮從線下導入線上，26日正式將「花蓮禮好」專區隆重上線Line禮物數位平台，提供民眾最方便的購買方式，讓花蓮伴手禮成為民眾送好禮的選擇，歡迎大家從Line錢包進入Line禮物搜尋「花蓮禮好」 （https://reurl.cc/80X3RX）進行選購。

觀光處長張志翔表示，「花蓮禮好」專區包含了多元的商品種類，完整呈現了花蓮百大伴手禮的多元面貌。本次花蓮縣政府和花蓮伴手禮業者們攜手共創新契機，讓花蓮獨有的文化和地方特色透過LINE禮物走向新市場。這次的合作不僅是縣府對本地伴手禮產業的大力支持，同時也滿足所有民眾對花蓮伴手禮的需求，更進一步推動花蓮地方經濟的發展，實踐活絡地方產業與城市永續發展的承諾。

縣府為延續「花蓮禮好」百大伴手禮熱度，包裝設計人氣獎網路投票也已於1月20日開始票選，歡迎點擊花蓮百大伴手禮官網連結，登入綁定facebook帳號即可投票，投票時間至1月31日下午5時截止，投票完成後還有機會抽中百大伴手禮喔！

另為推廣「花蓮禮好」伴手禮品牌與提供民眾年前伴手禮購買參考，將於2 ／3~2 ／4於花蓮市重慶市場旁的花蓮日出大道舉辦兩天快閃展售會，屆時獲選為第二屆花蓮縣百大伴手禮的業者也會現場擺設攤位，縣長徐榛蔚歡迎在地民眾與國內外旅客共襄盛舉，將「花蓮禮好」當作年節伴手禮帶走！

最新活動資訊，歡迎大家即時關注花蓮百大伴手禮官方網站：https://hualiengift.shop/

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