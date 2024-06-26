溜滑梯搬進飯店！　最美親子飯店暑假推馬術體驗+野溪漂漂河　

▲嘉義市新悦花園酒店暑假迎賓推生態專案，吸引不少家長帶孩子排隊登記入住 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假不到一個禮拜即將到來，不少飯店摩拳擦掌準備迎接暑期親子商機，嘉義市新悅花園酒店推出馬術體驗與生態園區玩水「馬上夏水趣」住房專案，讓一家人開心出遊住一晚只要5千元不到的佛心價格就可以優雅騎馬，且享受最天然、的戲水環境，甚至還把溜滑梯搬進房間，可以吹涼入住開心玩，爸媽完全不用擔心。

▲嘉義市新悦花園酒店結合馬場，讓家長帶著孩子體驗騎馬 。（圖／記者翁伊森攝）

號稱最美的親子飯店「新悦花園酒店」暑假推出限定版住房專案，入住當天可以先到幸福山丘馬場體驗騎馬，住進房內就有溜滑梯的童趣房，退房當天還可以前往生態園區，享受野溪飄飄河，打水仗及生態體驗，入住一晚５千元不到，開心戲水、室內吹涼及悠閒騎馬的多項親子遊玩規劃，將成為今夏最豐富的遊程、最好玩的住宿體驗。

▲嘉義市新悦花園童趣房將整座溜滑梯搬進房內 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市新悦花園酒店多項室內外遊樂設施 。（圖／記者翁伊森攝）

新悦花園酒店本身具備多項室內外遊樂設施，位於三樓的小菁英俱樂部可以開心玩球池、旋轉木馬、幸福小火車、極速寶貝賽車、熊寶貝足球場、兒童沙坑、電玩室、夾子園等遊樂設施，足夠的設施讓小孩玩的不亦樂乎，爸媽也享受放風的悠哉。

▲ 嘉義市新悦花園酒店引進大球池及虛擬互動牆。（圖／記者翁伊森攝）



晚餐則在飯店二樓頤粵軒享用頂級季節鍋物雙人套餐，選用新鮮食材熬煮濃郁的粵式松茸頂上湯做為鍋湯底，搭配主廚團隊手工製作的獨家火鍋料、開胃前菜、季節蔬菜盤、海鮮火鍋料盤、頂級肉盤(頂級黑毛豬、特級無骨牛小排、放山土雞3選1)、霧峰香米飯或讚岐烏龍麵及藍帶冰淇淋、特調飲品，菜色新鮮豐富，份量兩大兩小都相當足夠。

▲ 嘉義市新悦花園酒店晚餐九宮格蔬菜盤搭配火鍋，食材相當新鮮。（圖／記者翁伊森攝）



退房後，館方更安排位於鄰近中埔的築夢森居生態園區，享受野溪漂漂河，親子打水仗及生態體驗等富含教育意義的自然活動，讓炎熱的暑假可以充滿歡笑且消暑。

▲ 飯店結合生態園區，親子享受野溪漂漂河。（圖／記者翁伊森攝）