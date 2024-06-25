暑假泛舟更安全！秀姑巒溪行動醫療站啓動　中、下游都設點　

▲行動醫療站醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護技術員證照的救護司機。（圖／花蓮衛生局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

放暑假了！夏季是秀姑巒溪泛舟旺季，花蓮縣衛生局啟動水域行動緊急醫療服務，秀姑巒溪泛舟醫療站在6月22日開始運作，連續設置80天到暑假尾聲至9月9日，為來自各地的泛舟遊客提供緊急醫療服務，為花東海岸觀光提升安全性。花蓮縣政府徐榛蔚縣長表示，花蓮幅員廣大美景及觀光活動相當多元，期待震後全國的遊客可以安心到花蓮旅遊。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，熱情的夏日，總是讓人迫不及待地投入清涼怡人的水中，具多元特色的秀姑巒溪與東海岸每年都吸引許多喜愛水域活動者。為讓遊客玩得盡興又安心，花蓮縣衛生局除協調轄內各急救責任醫院加強花蓮緊急醫療機動能力外，更考量秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近之衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程往往須費時50分鐘，特別爭取經費增加在地緊急醫療處置的可近性與即時性，協調衛生福利部花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。



朱家祥說明，行動緊急醫療站醫療團隊配合泛舟時程值勤，專業的醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護技術員證照的救護司機，每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，提供沿岸遊客急救處理、藥物治療、傷病處理等處置，確保在意外發生的黃金時間內搶救生命，打造安全水域觀光。



朱家祥特別肯定衛生福利部花蓮醫院連續16年投入專業醫護人力及經費，守護偏遠秀姑巒溪的水域觀光安全，去年總計醫療處置了52人次的傷病患，多為外傷，讓遊客不必遠赴數十公里外的醫院尋求治療。以往因泛舟意外發生遊客受傷或溺水，必須後送到豐濱原住民分院甚至花蓮市的醫院就醫，很容易錯過黃金搶救時間。自從配合遊客集中的中、下游水域設置2處行動緊急醫療站之後，大幅降低遊客意外事故發生時危及生命的風險。