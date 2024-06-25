　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暑假泛舟更安全！秀姑巒溪行動醫療站啓動　中、下游都設點　

▲行動醫療站醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護技術員證照的救護司機。（圖／花蓮衛生局提供）

▲行動醫療站醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護技術員證照的救護司機。（圖／花蓮衛生局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

放暑假了！夏季是秀姑巒溪泛舟旺季，花蓮縣衛生局啟動水域行動緊急醫療服務，秀姑巒溪泛舟醫療站在6月22日開始運作，連續設置80天到暑假尾聲至9月9日，為來自各地的泛舟遊客提供緊急醫療服務，為花東海岸觀光提升安全性。花蓮縣政府徐榛蔚縣長表示，花蓮幅員廣大美景及觀光活動相當多元，期待震後全國的遊客可以安心到花蓮旅遊。 
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，熱情的夏日，總是讓人迫不及待地投入清涼怡人的水中，具多元特色的秀姑巒溪與東海岸每年都吸引許多喜愛水域活動者。為讓遊客玩得盡興又安心，花蓮縣衛生局除協調轄內各急救責任醫院加強花蓮緊急醫療機動能力外，更考量秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近之衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程往往須費時50分鐘，特別爭取經費增加在地緊急醫療處置的可近性與即時性，協調衛生福利部花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。
 
朱家祥說明，行動緊急醫療站醫療團隊配合泛舟時程值勤，專業的醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護技術員證照的救護司機，每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，提供沿岸遊客急救處理、藥物治療、傷病處理等處置，確保在意外發生的黃金時間內搶救生命，打造安全水域觀光。
 
朱家祥特別肯定衛生福利部花蓮醫院連續16年投入專業醫護人力及經費，守護偏遠秀姑巒溪的水域觀光安全，去年總計醫療處置了52人次的傷病患，多為外傷，讓遊客不必遠赴數十公里外的醫院尋求治療。以往因泛舟意外發生遊客受傷或溺水，必須後送到豐濱原住民分院甚至花蓮市的醫院就醫，很容易錯過黃金搶救時間。自從配合遊客集中的中、下游水域設置2處行動緊急醫療站之後，大幅降低遊客意外事故發生時危及生命的風險。  

ET快訊
快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分
22歲男「4個月瘦20公斤」！　每天一杯手搖慘了
新疆火焰山「飆到81度」！遊客鞋都融化
快訊／何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬判決出爐
好市多停車場「突暫停收費」　常客曝原因
準備搶票！超犀利趴終於官宣日期　小巨蛋登場
NHK美女主播「巨胸放桌上」！　辣照突消失停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕被攔「塞2000元」要警放水　天兵越南移工下場慘曝！

女奔總站偷公車畫面曝！暢行無阻開了2KM　南港棄置轉車逃逸

「黑道是何家引進的」何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬敗訴

勾惡PO確診數「轟上位說謊」沒事　粉絲偷調查局筆錄...判刑3月

公車司機尿急沒拔鑰匙！女竟「整輛開走」　1小時後棄車南港

快訊／三重麵店氣爆火警！疑瓦斯管線遭扯釀禍　2女1男送醫

暑假泛舟更安全！秀姑巒溪行動醫療站啓動　中、下游都設點　

愛孫失蹤114天！彰化鹹粥嬤傷心求助　警一查驚：他3／4出境泰國

台南女帶小孩玩遊戲機台遭「怪阿姨」緊盯...一路跟到服務中心！

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

酒駕被攔「塞2000元」要警放水　天兵越南移工下場慘曝！

女奔總站偷公車畫面曝！暢行無阻開了2KM　南港棄置轉車逃逸

「黑道是何家引進的」何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬敗訴

勾惡PO確診數「轟上位說謊」沒事　粉絲偷調查局筆錄...判刑3月

公車司機尿急沒拔鑰匙！女竟「整輛開走」　1小時後棄車南港

快訊／三重麵店氣爆火警！疑瓦斯管線遭扯釀禍　2女1男送醫

暑假泛舟更安全！秀姑巒溪行動醫療站啓動　中、下游都設點　

愛孫失蹤114天！彰化鹹粥嬤傷心求助　警一查驚：他3／4出境泰國

台南女帶小孩玩遊戲機台遭「怪阿姨」緊盯...一路跟到服務中心！

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

「水里X車埕走讀小旅行」暑假每週開團　6／28開放網路報名

「柔道男神」楊勇緯取得巴黎奧運頭號種子　家人將到場見證爭金

女同事提離職「後悔了」　他也盼撤單！上班族吵翻：不接受

酒駕被攔「塞2000元」要警放水　天兵越南移工下場慘曝！

文湖線博愛座「23字廣播」被讚爆　蔣萬安允諾：將推展到各路線

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

路透：憂數據送北京　美國調查中國3大電信業者

兒百貨打機台！遇「阿姨狂盯跟人」母嚇壞急求救　網驚：這眼神...

女奔總站偷公車畫面曝！暢行無阻開了2KM　南港棄置轉車逃逸

台股大怒神！台積電拉尾盤收最高945　指數翻紅漲62點至22876

社會熱門新聞

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

高速倒車再暴衝撞破牆壁　男慘被夾死

闖紅燈撞車「飛分隔島碰2車」女駕駛不治

童狂喊「不要走」劣父踹兒拖行10公尺

即／新北國道1號車禍　轎車追撞2工程車

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

暑假國道多1.2倍車流「易塞路段」曝　高公局祭5大疏運措施

暑假國道多1.2倍車流「易塞路段」曝　高公局祭5大疏運措施

暑假是國旅旺季，高速公路局預估，今年暑假期間國道周五至周日將有大量旅遊車潮，交通量約為106至108百萬車公里，約為去年年平均平日交通量1.2倍，國道5號也預期有大量車潮，7月1日至8月29日實施高乘載管制、開放路肩等5大疏運管制措施。

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

中國又爆外國人遇襲！日本母子被砍傷

中國又爆外國人遇襲！日本母子被砍傷

搶暑假商機！中台灣8縣市攜手舉辦「童樂一夏」

搶暑假商機！中台灣8縣市攜手舉辦「童樂一夏」

俄議員：莫斯科當局可能改變核武使用時機

俄議員：莫斯科當局可能改變核武使用時機

關鍵字：

暑假泛舟安全秀姑巒溪行動醫療站啓動緊急救護

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面