暑假國道多1.2倍車流「易塞路段」曝　高公局祭5大疏運措施

▲暑假是國旅旺季，國道車流量將增加1.2倍。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假是國旅旺季，高速公路局預估，今年暑假期間國道周五至周日將有大量旅遊車潮，交通量約為106至108百萬車公里，約為去年年平均平日交通量1.2倍，國道5號也預期有大量車潮，7月1日至8月29日實施高乘載管制、開放路肩等5大疏運管制措施。

高公局指出，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城。

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周日下午北向瓶頸路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等，及周一下午北向國5宜蘭-坪林路段。

▲暑假國道疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）※點圖放大

高公局表示，高乘載管制維持每周日下午3時至晚間8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施；每周五至周一現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

替代道路部分，高公局指出，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61；國6台中往返南投地區建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74接國4。

高公局表示，每周六及周日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業，並視各交流道行車狀況，實施入口匝道儀控管制並機動調整。提醒暑假期間高溫較易造成車輛故障或爆胎情形，呼籲民眾做好車輛保養，並於行前檢查車況。