英國女獄警靠「床技」征服重刑犯　與多名囚犯性愛

▲女獄警靠「床技」征服重刑犯！與多名囚犯性愛，連續殺人犯也臣服。（示意圖）

圖文／鏡週刊

英國書市近日出版一本新書《窺探韋克菲爾德監獄：在「魔鬼公寓」的獄中生活》（Inside Wakefield Prison: Life Behind Bars in the Monster Mansion），裡面曝光不少關於專門關押重刑犯的韋克菲爾德監獄（HMP Wakefield）的內幕與秘辛，甚至爆出真的有女獄警靠「床技」征服重刑犯，就連著名的連續殺人犯貝爾菲爾德（Levi Bellfield）都拜倒在她的石榴裙下。

據英國《每日星報》報導，韋克菲爾德監獄是英國著名的重刑犯監獄，裡面關押的囚犯，不是殺人犯就是重度性侵犯。不過這本書的作者喬納坦‧列維（Jonathan Levi）與艾瑪‧弗蘭琪（Emma French），他們引述貝爾菲爾德筆友的說法提到，貝爾菲爾德曾說獄中有名女獄警相當厲害，對獄中多名重刑犯上床「征服」，就連貝爾菲爾德也曾和她發生性關係。不過這名女獄警後來定了下來，與一名囚犯互許終身後，女獄警的性愛事跡東窗事發，就被解雇了。

▲連續殺人犯貝爾菲爾德。（翻自《每日星報》）

除此之外，書中還提到另一名連續殺人犯席普曼（Harold Shipman），席普曼曾是一名醫生，但他曾經利用診療期間，對病患注射毒液致死。最後法院認定席普曼用該種手段，殺害15名病患，但警方相信席普曼可能殺了250人左右，但最終仍找不出證據。但書中也提到，席普曼被關進韋克菲爾德監獄後，仍然在「行醫」，縱使英國司法部始終否認，但有前獄警透露，曾有囚犯告訴他席普曼仍會為獄友們進行診療行為，給予醫療建議。不過席普曼在2004年於獄中上吊身亡。

▲殺人醫生席普曼。（翻自《每日星報》）





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