英國女獄警靠「床技」征服重刑犯　與多名囚犯性愛

▲女獄警靠「床技」征服重刑犯!與多名囚犯性愛,連續殺人犯也臣服。(示意圖)

圖文/鏡週刊

英國書市近日出版一本新書《窺探韋克菲爾德監獄:在「魔鬼公寓」的獄中生活》(Inside Wakefield Prison: Life Behind Bars in the Monster Mansion),裡面曝光不少關於專門關押重刑犯的韋克菲爾德監獄(HMP Wakefield)的內幕與秘辛,甚至爆出真的有女獄警靠「床技」征服重刑犯,就連著名的連續殺人犯貝爾菲爾德(Levi Bellfield)都拜倒在她的石榴裙下。

據英國《每日星報》報導,韋克菲爾德監獄是英國著名的重刑犯監獄,裡面關押的囚犯,不是殺人犯就是重度性侵犯。不過這本書的作者喬納坦‧列維(Jonathan Levi)與艾瑪‧弗蘭琪(Emma French),他們引述貝爾菲爾德筆友的說法提到,貝爾菲爾德曾說獄中有名女獄警相當厲害,對獄中多名重刑犯上床「征服」,就連貝爾菲爾德也曾和她發生性關係。不過這名女獄警後來定了下來,與一名囚犯互許終身後,女獄警的性愛事跡東窗事發,就被解雇了。

▲連續殺人犯貝爾菲爾德。(翻自《每日星報》)

除此之外,書中還提到另一名連續殺人犯席普曼(Harold Shipman),席普曼曾是一名醫生,但他曾經利用診療期間,對病患注射毒液致死。最後法院認定席普曼用該種手段,殺害15名病患,但警方相信席普曼可能殺了250人左右,但最終仍找不出證據。但書中也提到,席普曼被關進韋克菲爾德監獄後,仍然在「行醫」,縱使英國司法部始終否認,但有前獄警透露,曾有囚犯告訴他席普曼仍會為獄友們進行診療行為,給予醫療建議。不過席普曼在2004年於獄中上吊身亡。

▲殺人醫生席普曼。(翻自《每日星報》)





★鏡週刊關心您:若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾,請立刻撥打110報案,再尋求113專線,求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您,再給自己一次機會,安心專線:1925(24小時)/生命線:1995/張老師專線:1980



更多鏡週刊報導

【死亡片】妹子健身在跑步機跌倒 重心不穩撞窗戶!下一秒墜樓慘死

3台灣毒販在柬埔寨遭逮影片曝光 搜出145公斤毒品!恐判終身監禁

美女法官酒後鬧事 胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警