駐美代表爆「爽花公費」自肥！　挖洞給蕭美琴跳

▲我國駐美代表處（圖）位於華盛頓，代表俞大㵢去年底上任。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月16日，我國駐美代表俞大㵢受邀在美國職棒華盛頓國民隊的台灣日開球；前一天，他也接受國際媒體彭博電視專訪，暢談台灣與其他民主國家的經濟整合。

俞大㵢看似十分稱職，不過本刊最近接獲外交體系人士爆料，指俞大㵢去年底到任後，不但巧立名目亂花錢，還放任太太對館員頤指氣使，連串爭議在外交界傳得沸沸揚揚。

▲駐美代表俞大㵢（右）夫婦遭爆亂花公帑、亂說話，對下屬頤指氣使。

知情人士A先生指出，俞大㵢夫妻吃相難看，上任後以公務之名，買了很多高價品，包括新台幣96萬元的法國rochebobois手工沙發，25萬元的床一次買2張、共50萬元，13萬元的法國Devialet藍牙喇叭2個、共26萬元，11萬元的JURA Z10咖啡機也一次買2台、共22萬元，還買了一張要價21萬元的地毯，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，根本是用台灣人民的納稅錢享受奢華的外派生活。

▲副總統蕭美琴當選後，今年3月赴美收拾行李。

其中，爭議最大的是館長座車，因目前使用的車輛，是2年多前才剛換的新車，依《駐外機構公務車輛換購及管理要點》規定，公務車使用8年或里程超過10萬公里才能淘汰，俞大㵢卻以禮賓為由要求換新車，所幸被外交部會計部門擋下。A先生指出，俞是非常資深的外交官，不可能犯這種低級錯誤，根本是明知故犯！

▲俞大㵢想買Cadillac座車，結果遭外交部打回票。除此之外，俞大㵢跟太太在官邸的所有開銷，也全要求報公帳，從使用年限未到的咖啡機、廁所的衛生紙等等，全都以「客用」為由要求核銷，但依照規定，官邸的私人用品本該自費，不過，俞氏夫婦卻要求代表處同仁在申請單據上寫「客用」，同仁敢怒不敢言，也不敢不從。

▲俞大㵢申請購買370萬元的Cadillac座車（圖），引發爭議。

▲俞大㵢夫妻花公帑買法國rochebobois手工沙發，要價近百萬元。圖為同品牌沙發。

A先生還透露，俞大㵢從去年12月到任至今，官邸完全沒有賓客到訪的紀錄，但官邸的所有開銷，從洗手乳、沐浴乳、牙膏、牙刷這些明文規定不能申報的項目，也全數以公帳申報。

A先生還透露，俞大㵢從去年12月到任至今，官邸完全沒有賓客到訪的紀錄，但官邸的所有開銷，從洗手乳、沐浴乳、牙膏、牙刷這些明文規定不能申報的項目，也全數以公帳申報。

▲法國品牌Devialet藍牙喇叭，一個要價十多萬元。

更扯的是，今年3月，剛當選、未就任副總統的蕭美琴赴美收拾行李，俞竟趁機以蕭的名義大肆採購，包括名牌毛巾、浴巾及法國進口礦泉水，甚至在高級餐廳設宴，都以「副總統要用的」為由報帳。

▲俞大㵢夫妻購入JURA Z10咖啡機（圖），一台要價11萬元。

「蕭美琴當時是以私人名義回美國處理事務，依規定不能以外交部公帑支付這些開銷，俞大㵢要討好蕭、抱副總統大腿，在蕭面前力求表現，卻讓潔身自愛的副總統身陷爭議漩渦而不自知！」A先生說，俞上任半年，光是官邸就花了800萬元，但他卻告訴同仁，他與外交部祕書處長關係良好，他要買的東西部裡絕不會阻擋，這種揮霍納稅人血汗錢的行為，讓人看了直搖頭。



更多鏡週刊報導

【封面故事】亂花公帑、太太把館員當下人 駐美代表俞大㵢爭議連環爆

【駐美代表爆自肥2】要公務車載全家賞櫻血拚 代表夫妻把外交官當下人使喚

【駐美代表爆自肥3】台灣代表竟「效忠美國」 俞大㵢上任屢犯外交大忌