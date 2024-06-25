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馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩：曾約好到台北看牠

從日本遠道而來的馬來貘英雄21日不幸身亡，左圖為英雄出發來台2天前。（翻攝自橫濱動物園官網）

▲從日本遠道而來的馬來貘英雄21日不幸身亡，左圖為英雄出發來台2天前。（翻攝自橫濱動物園官網）

圖文／鏡週刊

21日從日本來台進行交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」，在抵台時被發現已無生命跡象，後經解剖研判是熱緊迫導致死亡，消息一出讓台日網友都大感心碎。而在日本橫濱動物園「Zoorasia」負責照顧英雄的飼育員23日也發表心情日誌，不僅稱英雄是世界上最可愛的馬來貘，也難過表示自己曾承諾要到台北看牠，但英雄卻「去了更遠的地方」，並釋出多張英雄生前的可愛照片，惹人鼻酸。

2022年1月12日出生的英雄才2歲半，沒想到來台交流時意外過世。23日曾經負責養育英雄的橫濱動物園飼育員矢口茜在官網上發布日誌，她感嘆本來還希望可以通知大家好消息、以為能夠再見到那雙明亮可愛的大眼睛，也滿懷期待地送英雄踏上旅程，沒想到卻成為最後的告別。矢口茜稱，台北市立動物園的工作人員也一直很期待英雄的到來，但是誰都沒想到會傳來越洋的悲訊。

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩「曾約好到台北看牠」

▲英雄小時候還有可愛的小豬斑紋。（翻攝自橫濱動物園官網）

當初隔離檢疫開始後，他們把英雄和母親Loco分開，那時感覺英雄有點孤單，但是矢口茜曾經幾次去探望英雄，鼓勵英雄要在運輸過程中撐下來，並一次次地告訴英雄：「到了台北就可以享受寬闊的池塘，並獲得台灣人的喜愛喔！」矢口茜還承諾會在秋天來台北看英雄，沒想到英雄去了更遠的地方。

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩「曾約好到台北看牠」

▲英雄很黏媽媽，喜歡把媽媽當枕頭。（翻攝自橫濱動物園官網）

矢口茜還透露，英雄十分黏母親Loco，儘管他已經長到跟母親差不多大，仍喜歡飛奔去找母親，就算被母親責罵或被母親當枕頭，英雄仍覺開心。

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩「曾約好到台北看牠」

▲英雄十分喜愛被梳毛，還會向飼育員討梳毛。（翻攝自橫濱動物園官網）

此外英雄也喜歡被梳毛，每次都會要求飼育員幫他梳理，並用毫無防備的姿勢見客。而英雄的表情很多，十分好動但個性溫和，圓滾滾的身體，搭配柔軟又有彈性的鼻子，讓矢口茜感嘆「牠可能是世界上最可愛的馬來貘」。

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩「曾約好到台北看牠」

▲英雄有柔軟的鼻子，性格溫和親人。（翻攝自橫濱動物園官網）

矢口茜感嘆，這突然的離別讓她難以置信，她總覺得英雄只是去了很遠的地方旅行，還沒到達目的地。英雄自出生以來就未生過大病，很快地就成長茁壯，自己也每天都會幫英雄拍照，這些都是溫暖的回憶。此外也有很多參加過英雄慶生活動或在網路上留言的人，矢口茜相信大家的愛都傳達給了英雄。

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩「曾約好到台北看牠」

▲如今英雄已經去天堂當天使，但牠的身影會永遠留在人們心中。（翻攝自橫濱動物園官網）

矢口茜感嘆，一想到自己無法再見到英雄，她就忍不住落淚，希望大家不要忘記，有一隻名叫英雄的馬來貘在橫濱動物園生活過，那雙明亮的大眼睛會永遠留在大家心中。

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩「曾約好到台北看牠」

▲英雄僅2歲半就逝世，如今只能靠照片追憶。（翻攝自橫濱動物園官網）

矢口茜也喊話，希望英雄到天堂去見到父親後，可以告訴父親自己被很多人愛著，母親也了牠滿滿的愛。最後矢口茜謝謝英雄帶給大家的笑容與美好回憶，並署名「永遠愛你的飼育員 矢口」。


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