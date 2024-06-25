女獄警「7分鐘激戰」男囚！牢房成炮房　電愛慘被獄外正宮抓包

▲英國女獄警與男囚犯保持不正當關係。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名女獄警與男囚犯在監獄內發展不正當關係，甚至被男方的獄外女友發現，因此將兩人的「電愛」錄音檔提交給當局，通報這起非法戀情。獄方深入調查後，更發現女獄警竟跑進男方的牢房，隨後兩人直接在牢房內激戰。如今獄警面臨指控，最終被判16個月有期徒刑、緩刑18個月。

根據《每日郵報》報導，檢察官，該名男性囚犯的女友發現男友外遇，並得知對方是監獄內的獄警後，立刻向獄方告狀並要求調查，同時將自己找到的兩人電愛證據上交。囚犯女友同時也致電給這名女子，女獄警隨即鬆口坦承與男方有密切接觸。

獄方隨後開始監控囚犯的電話，發現他近期在通話名單中申請了一個新的號碼，聲稱是姪女的電話號嗎，然而經確認就是該名女獄警的電話，明顯是為了逃避獄方監控。

囚犯被轉移到另一間監獄時，兩人也在持續透過電話聯繫。檢察官透露，他們的對話內容經常涉及性愛話題和親密行為，甚至討論未來的計劃。不僅如此，女獄警2022年1月5日使用囚犯的銀行卡在監獄附近的大賣場購買生活用品，根據監視器畫面，她提著購物袋走進囚犯的牢房，7分鐘後空手離開。而檢察官透過兩人後續的電話內容確定，女獄警在這段時間內與囚犯在牢房內發生性行為。在同年1月8日的通話內容中，她更明確提到口交等行為。

該名女獄警2022年1月19日被暫停職務，並於第二天自請離職，但直到月底仍與囚犯和他的母親保持定期三方通話。相關單位在同年5月25日逮捕了她，然而她被逮時，堅決否認與囚犯有進一步關係，並否認將違禁品帶進監獄，直到後續調查過程中才坦承和囚犯有不正當關係，且辯稱因為如果不繼續這段關係，自己會受到傷害。

被告的辯護律師主張，她做出這些行為時正處於人生低谷，且剛剛脫離一段飽受虐待和控制的關係。而這名囚犯利用她的經驗不足和天真爛漫，逼迫她參與這些行為。

法院最終判處她16個月徒刑，緩期18個月執行，同時命令她進行125小時的勞動服務和15天的矯正課程。