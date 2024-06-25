租屋限女「強逼口交換宿」　英73歲噁房東還辯：又不是上床

▲英國一名惡房東性侵犯年輕女房客，要求對方口交，否則就拒絕出租。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國73歲房東阿拉德（Frederick Allard）被指控侵犯至少3名女房客，強行擁抱、撫摸、襲胸、甚至要求口交，否則就要調漲房租，甚至完全拒絕出租。如今，他被判3項性侵相關罪名成立，處以2年半有期徒刑。

BBC及Metro等外媒報導，阿拉德在威爾特郡（Wiltshire）擁有一棟價值27萬英鎊（約新台幣1113萬元）的6房公寓，除了自住以外，也把其他房間出租，不過條件「限女」，還對多名房客伸出狼爪。

2019年2月至2023年1月期間，阿拉德至少侵犯3名年輕女房客，他以漲房租跟拒絕租屋威脅，強迫受害者「隨時準備好照我說的話做」，甚至偷拍侵犯過程。

▲73歲的阿拉德始終拒絕認罪。（圖／翻攝wiltshire.police.uk）



證據顯示，阿拉德曾傳訊息要求女房客，「幫我口交，然後把妳的胸部露出來，妳才可以留下來。我又不是要跟妳上床。」如果被拒絕，他還會嗆聲，「如果妳不想要這間房間的話，那也沒關係。」

阿拉德被捕後，手機搜出大量色情內容，包括房東性剝削房客的題材。儘管他堅不認罪，4日仍被判3項性侵與煽動賣淫罪名成立，21日處以2年6個月刑期，還要登記為性罪犯長達10年。

法官譴責，阿拉德違反了房東與房客之間的互信原則，「受害者只是想要和需要一個住的地方，你卻試圖從她們身上獲取性利益。」檢方也指出，受害者留下巨大心理創傷，開始恐男甚至難以建立親密關係，但在這次審判期間，都表現出堅強的一面。