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社會 社會焦點 保障人權

酒醉遭閨蜜男友硬上！惡狼竟瞎掰「認錯人」　遭判刑3年6月

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲廖男性侵女友閨蜜，遭判刑3年6月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名女子小雅（化名）2022年7月1日晚間，與閨蜜琳琳及其男友廖男相約在2人家喝酒，隔天早上廖男先送女友出門上班，之後又獨自返回租屋處與小雅喝酒，他見小雅不勝酒力又服用安眠藥上床睡覺，竟起色心強行脫下小雅內褲性侵得逞。台中地院審理，依犯乘機性交罪，處廖男有期徒刑3年6月，可上訴。

廖男在偵查時辯稱，是他酒後將小雅誤認為女友，性交到一半發現認錯人後，他就立刻停止動作，當時的姿勢是男上女下；但審理時他又改口，辯稱是小雅主動與他發生性關係，他醒來時睜開眼才發現小雅在他上面，呈女上男下的性交姿勢，他沒有看到小雅有服用安眠藥，且過程中小雅還因為太熱自己脫掉上衣，主張小雅在案發當時的意識是不是真的不清楚，有斟酌的空間。

小雅證稱，7月2日下午2時，廖男找她玩牌喝酒，廖喝了約5罐啤酒，她自己喝了2罐，之後她覺得有點累了想睡覺，就吃安眠藥去床上睡覺，期間她因為太熱起來脫掉上衣，沒多久廖男就伸手摸她胸部，並強行脫掉她的褲子、內褲性侵得逞，當下她因服用安眠藥有點頭暈，手腳無力反抗，且廖男沒有使用保險套。

事後小雅清醒後馬上衝到浴室洗澡，並回家向父親哭訴遭人侵犯，父親馬上帶她到警局報案，並告知琳琳此事。琳琳也出庭替閨密作證，表示廖男隔天回電給小雅時，她還在旁協助錄音。

法官審理認為，廖男利用小雅因酒醉及服用安眠藥，呈現意識不清、手腳無法抗拒的機會，對小雅性侵得逞，戕害小雅性自主權甚鉅，依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6月，全案可上訴。

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