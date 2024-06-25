女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤...被家人追問才曝光

▲小花被拉進廢棄豬寮性侵，事後暴瘦10公斤，讓家人察覺不對勁...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義縣一名蔡姓男子見鄰村女性晚輩是身心障礙人士，竟心起邪念，將人拉到一處廢棄豬寮性侵。事後，女子悶悶不樂，暴瘦至少10公斤，家人察覺有異，追問後才讓整起案件曝光。嘉義地院審理後，本月依對心智缺陷之人犯強制性交罪判刑8年4個月，全案仍可上訴。

根據判決書，蔡男常帶女友到胞姊位在義竹鄉的住處作客，或與當地親友泡茶聊天，久之久而結識住在附近的女子小花（化名），也察覺女方反應及理解力不及常人，有心智缺陷，但某天他在小路上遇見小花，竟將人拉進一旁廢棄豬寮內性侵，還反問「這樣有沒有爽？」

事後，家人發現小花悶悶不樂、瘦了10幾公斤，臉上也沒有以往的開朗笑容，再三追問之下，小花才鬆口「我被強Ｏ了」。不過，蔡男在法庭上大喊冤枉，還向女方高呼「妳為何要陷害我？」讓小花氣憤回嗆「你之前有強Ｏ我，忘了嗎？」

蔡男辯稱，當天他在路上遇到小花，對方突然過分親暱，不僅抓他手去摸胸部，還拉開他褲子拉鍊，撫摸他的生殖器，但他很快就覺得「怪怪的」，馬上把女方推開並離去。他指出，自己並未違反小花意願，而且他跟女友在當地與朋友泡茶聊天時，小花也時常在場一起交談，並無任何恐懼、害怕、恐慌神情。

蔡男表示，應該是小花對他產生情愫，主動投懷送抱後，遲遲得不到他的回應，又見到他身邊均有女友陪同，所以才悶悶不樂，後來遇家人關心詢問，又羞於暴露對他的情意，加上表達能力不佳，才被家人誤以為是遭性侵，因此誣告他性侵。

不過，法官審理後指出，女子雖有中度智力障礙，表達不夠清晰，但談及遭性侵、猥褻過程時，能清楚表達地點，並輔以動作還原現場，前後供述一致，若非親身經歷，難認其靠憑空想像就如此具體地表達，何況是中度智力障礙之人，應無虛捏事實及構陷被告入罪之能力，可徵其證述內容當具一定憑信性。

法官認為，被告對被害人來說是不熟稔之隔壁村莊長輩，但竟為滿足自己性慾，利用被害人女獨自行走於人跡罕至之路上、難以反抗之機會及其智力障礙狀態，將人拉至荒廢豬寮內性侵，對被害女子身心造成不小傷害，手段惡性並非輕微，且犯後否認犯行，也未和解，因此依對心智缺陷之人犯強制性交罪判處8年4個月。