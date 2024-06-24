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暨大前學生會長「竊走68萬會費」遭退學！法院曝光原因…判刑6月

▲暨南大學傳出學生會會費短少60餘萬的疑雲。（圖／翻攝「國立暨南國際大學National Chi Nan University」粉絲專頁）

▲暨南大學前學生會會長偷走60餘萬會費，近日遭法院判刑。（圖／翻攝「國立暨南國際大學National Chi Nan University」粉絲專頁）

記者閔文昱／綜合報導

國立暨南大學學生會方姓前會長，在去年6月與新任會長等幹部交接前，以「退還學生會費」、「舉辦演唱會」等事由，陸續自學生會費戶頭提領60多萬現金，卻在交接後才告知新任幹部該筆現金「不慎遭竊」，事後追查發現，他因投資娃娃機及運彩失利，挪用學生會款項68萬8540元。對此，南投地院依業務侵占罪判方男6月，併科罰金8萬元；另誣告罪判拘役20日，可上訴。

這起事件起源於暨南大學學生會的第17、18屆交接時期，新任幹部在清點學生會產時，發現學生會款項短缺達68萬元。對此，方男則謊稱該筆款項是在機車置物箱內放置時遭竊，並已報案處理，不過此說法遭新任學生會質疑，經持續追查並提告，方男才承認挪用公款，透過家人的幫助歸還全部款項，並因毀壞校譽而遭退學。

南投地院近日審結該案，表示方男因投資娃娃機台及運動彩券虧損，為了快速填補投資失利的虧損，侵占學生會款項68萬8540元，事後方男雖歸還全數款項，並坦承犯行，但過程中他對學生會的質疑避重就輕，導致該校學生對學生會的信任難以重建，他也未能獲得學生會的原諒，因此不予宣告緩刑，依業務侵占罪判處方男6個月刑期，併科8萬元罰金。

此外，方男也因謊稱學生會款被竊並報案，涉嫌誣告罪，雖然他在未經檢察官起訴前即自白，依「刑法」第172條規定可減輕或免除其刑，但因警察已有調閱監視器、採證被告機車等蒐證行為，已耗費司法資源，故僅減輕其刑，誣告罪處拘役20日，可上訴。

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