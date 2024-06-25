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19歲少女醉躺「教堂墓地」遭3P式性侵　男辯稱：我只有摸到奶

▲▼夜晚,草叢,路邊,性侵 。（圖／CFP）

▲英國一名19歲女子在夜晚酒醉後被帶到墓園性侵 。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國英格蘭康瓦爾郡（Cornwall）去年有一名19歲少女在喝醉後遭到2名40歲男子帶到教堂的墓地性侵，直到一對夫妻正好經過才停手。事發後，其中一名男子宣稱自己「只是摸了她的胸部」，另一人則喊冤說整個過程都是你情我願。

根據每日郵報報導，英國特魯羅皇家法院（Truro Crown Court）陪審團24日聽取檢方陳詞，檢察官比爾（Jason Beal）指控2名40歲男子羅斯維爾（Calvin Rosevear）和史奎斯（Joe Skewes）於2023年7月在赫斯頓市（Helston）一座教堂的墓地對一名19歲年輕女子進行性侵犯。

比爾表示，女子當時喝醉後與朋友走散，隨後遇上羅斯維爾和史奎斯不到30分鐘就被單獨帶到墓園中，受害人「處於喝醉、脆弱狀態，被這2名男子利用了。簡單來說，她並不同意所發生的事。」

然而，羅斯維爾和史奎斯堅稱，女方是「自願且熱情地」參與其中。陪審團被告知，羅斯維爾盯著她的胸部說她身材勻稱，還問她有沒有過3人性經驗，受害者回答沒有，接著他就掀起她的上衣，露出一側乳房，後來又夥同史奎斯脫下她的內衣，在陰暗的墓地裡進行性侵犯。

幸好有一對夫妻剛好經過阻止兩人並報警，但史奎斯當場就向那對夫婦表示，女方也「想要」。羅斯維爾也附和道，女方「願意」發生關係。後來被捕時，羅斯維爾向警方喊冤道自己「只有摸了她的胸部」，說她情緒高昂又會調情，說她想「找點樂子」。史奎斯對警方堅稱，他們的行為是經過女方同意的。

目前為止，羅斯維爾否認2項強制性交與性侵害指控，史奎斯否認3項性侵害指控和一項侵入式性侵指控。不過案件仍在審理程序中，預計庭審還將持續一周。

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