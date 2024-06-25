槓上開花　男騎乘失竊機車又酒駕遭警查獲罪加一等

▲台南市警六分局鹽埕所，於三井OUTLET購物中心前，查獲涉嫌騎贓車及酒駕的犯嫌，全案依竊盜及公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市警六分局鹽埕所，24日執行查緝失竊機車勤務時，發現竊嫌騎乘失竊重機車於台南高鐵站周邊出沒，鹽埕所員警立即前往高鐵特區周邊尋找，果然於三井OUTLET購物中心前發現該竊嫌騎失竊車輛於道路行駛，隨即上前攔查查獲，並查出涉嫌酒駕，全案依竊盜及公共危險罪嫌送辦。





經統計2024年1月至6月23日止，六分局計主動查獲民眾酒駕116件，執法量能較去年同期增加24件(增幅達26％)，肇事件數則較去年同期減少7件，肇事降幅達28%。為防制酒駕違規，刑法已明定酒精濃度測試達每公升零點25毫克以上駕車，即構成刑法公共危險罪；酒駕致死及重傷之刑責，則提高至10年以下有期徒刑。2022年修法也再加重酒駕罰責和刑責，不但要吊扣駕照、沒入車輛，連同乘者都要連坐受罰；酒駕累犯得公布姓名照片，照片不打馬賽克。



六分局長林獻力表示，自1月迄今警方仍線上查獲多件酒駕案，顯見仍有許多民眾飲酒後心存僥倖，忽略酒駕發生事故的嚴重性，尤其1件酒駕肇事往往會造成至少2個家庭悲劇影響甚鉅。警方為維護轄內交通順暢，加強保護用路人安全，將持續辦理取締酒後駕車工作，取締嚴懲酒後駕車惡行，請民眾酒後務必找代駕或搭乘大眾交通工具，以免害人害己。