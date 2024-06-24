高雄男女「單手拎娃騎車」！寶寶手腳懸空狂晃　警揪4違規

記者賴文萱／高雄報導

高雄一對男女共乘機車上路，後座女子卻單手抱著一名小小孩，2人不顧小孩手腳懸空在外，沿路紅燈右轉、沒打方向燈，行徑相當誇張。網友看不下去PO出影像直言，「就問可以珍惜一下嗎？親生的嗎？還是偷抱的？他是條生命耶！人命耶～」對此，警方表示，騎士行為已涉及4項違規，將依規定開罰。

▲高雄男女騎車「單手拎娃手腳懸空」，網氣炸：偷抱來的嗎 。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

從WoWtchout地圖型行車影像分享平台曝光的影像可見，這對男女當時共乘機車上路，但後座女子單手抱著一名小孩，小孩僅倚靠著女子大腿，手腳懸空在外，危險行經讓人看了捏了一把冷汗。

▲高雄男女騎車「單手拎娃」，寶寶手腳懸空狂晃。（圖／記者賴文萱翻攝）

不僅如此，騎士男子沿路還不遵守交通規則，沿路紅燈右轉、沒打方向燈，讓看到影片的網友直言「這是把小孩當保險賠償金搖錢樹嗎!!??」、「替小孩悲哀，投胎到87家庭」、「應該不是親生的!好歹也夾在中間、扶好抱好，這樣拎著，好像不是親生的一樣」。

▲高雄男女騎車「單手拎娃手腳懸空」，網氣炸：偷抱來的嗎 。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

對此，警方查證，事件發生在6月19日21時，地點為鳳山區青年路一段，雖未接獲相關報案，但檢視該影片內容有多項違規，除將依規定開罰，也呼籲民眾騎乘機車應遵守相關規定，同時勿因貪圖一時方便而造成自身或他人之危險。

騎士單手抱嬰行為，已觸犯道路交通管理處罰條例（以下皆同）第31條5項「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」。

嬰孩未戴安全帽行為，觸犯第31條6項「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣五百元罰鍰；紅燈右轉，觸犯第53條2項「紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

另外，轉彎未打方向燈部分，觸犯第42條「不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」