竹縣停車場大火！60部機車燒毀　現場焦黑慘況曝

▲新竹縣湖口鄉興安街一處停車場機車停放區火警，60部機車燒毀。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹縣湖口鄉興安街一處停車場機車停放區，今（24）日14時52分許發生機車火警，消防局獲報後到場搶救，約60部機車燒毀，大部份為電動機車，無人員受傷受困，相關起火原因由火調人員調查、鑑定中。

消防局指出，14時52分新竹縣湖口鄉興安街停車場發生機車火警，派遣工業及山崎車組共5車10人前往搶救，現場約60部機車燒毀，大部份為電動機車。消防人員出三水線撲滅火勢，未延燒週邊建築物，無人員受傷受困，相關起火原因由火調人員調查、鑑定中。

新竹縣消防局指出，隨著電動機車的普及，電池技術的進步帶來了許多便利，但也增加了火災風險。為了保障您的生命財產安全，請注意以下事項：

一、選購與安裝

1. 選購合格產品： 購買時務必選擇通過國家認證的電動機車及電池，確保產品質量和安全。

2. 專業安裝： 電池的安裝應由專業人員進行，以避免因安裝不當而引發安全隱患。



二、日常使用

1. 避免過度充電： 充電應按說明書規定的時間進行，過度充電會導致電池過熱，增加火災風險。

2. 防止碰撞損壞： 應避免強烈碰撞電動機車，電池受損後可能會產生內部短路，引發火災。

3. 避免高溫環境： 在高溫環境下，電池容易過熱，應避免將電動機車長時間置於陽光直射或高溫環境中。



三、充電注意事項

1. 選擇合適的充電環境： 充電時應選擇通風良好的環境，避免在狹小、密閉的空間內充電。

2. 避免夜間長時間充電： 長時間充電可能導致電池過熱，建議在白天充電並注意充電狀態。

3. 使用原廠充電器： 原廠充電器具備過充保護功能，能有效避免電池過熱。



四、檢修與保養

1. 定期檢查電池： 定期檢查電池外觀，如發現鼓包、變形或異味等異常情況，應立即停止使用並送修。

2. 維護電池接點： 經常檢查電池接點，保持清潔並避免生鏽，確保電流輸送順暢。

3. 專業保養： 定期將電動機車送至專業維修店進行保養和檢修，確保車輛及電池處於最佳狀態。



五、火災應對措施

1. 保持冷靜： 一旦發生火災，應立即遠離電動機車，避免吸入有毒煙霧。

2. 撥打119求助： 立即撥打119報警，並告知具體位置和火災情況。

3. 使用滅火器： 如條件允許，可使用滅火器進行初步滅火，優先選擇乾粉滅火器。