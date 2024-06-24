清潔隊員下班遭撞斷腿！機車瞬間解體　無良轎車駕駛竟無視落跑

▲溪湖清潔隊員遭撞噴飛，駕駛逃逸。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮一名50歲楊姓清潔隊員20日晚上騎車返家時遭撞，機車瞬間支離破碎，人噴飛到農田，造成右腿骨折，肇事的車輛早已不見縱影，所幸被一名經過的女性民眾即時發現才得以火速報警送醫，鎮長何炳樺今日在個人臉書粉專貼文「令人可恨的肇事逃逸」，更希望藉著網路的力量協尋到該名熱心女子，要感謝她的熱心相助。

溪湖警分局交通隊初步調查，該起車禍事件發生於河東里田中央路1段與顯光路413巷口，當楊姓清潔隊員通過路口處時，移與1輛轉往田中央路1段的轎車發生碰撞，楊男受傷送醫治療，該輛轎車駕駛未留在現場等待警方處理，逕自駛離，造成機車全車受損，楊男右腳骨折、全身擦挫傷，意識清醒，由救護車送往部立彰化醫院急救，持續追查肇事車輛釐清案情。

何炳樺表示，當天楊男執行完垃圾清運作業後，剛從隊部離開於返家途中，在田中央路二段慘遭車輛從後方撞擊，導致失控連同機車摔至對向農田裡，造成隊員右腳斷裂及多處擦傷，但肇事的車輛早已不見縱影，所幸被經過的善心民眾即時發現才得以火速報警送醫。

何炳樺指出，這名年過半百的隊員，在隊部工作長達20年，平日工作非常積極認真，這一撞恐怕得休息好幾個月，腳上裹滿了紗布，剛開完刀的他躺在病床上相當虛弱，他相當不捨及難過。還好有那名善心女子協助報案，利用網路平台協尋她，想當面跟她表達感謝。

何炳樺強調，他要嚴厲譴責肇事逃逸之人，目前警方已偵辦中，希望肇事駕駛能主動到案說明並面對相關責任，至於隊員後續的權益，也會替他極力的爭取，減輕家屬的醫療負擔。