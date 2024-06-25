快訊／裝安卓主機突竄火！全新小黃中控台全毀　運將這下心碎了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市文山里聖帝廟廣場今（25）日下午發生一起火燒車意外，一輛全新的油電混合計程車，剛由汽車音響師傅安裝安卓主機不久，車內的中控台突然竄出火苗，雖然王姓師傅自行撲滅，但百萬新車的內裝和線路受損嚴重，不在場的車主看到後想必「捶心肝」，起火原因和損失有待調查。

▲全新計程車安裝安卓主機後，不明原因中控台突起火，王姓音響師傅自行撲滅，損失不輕。（圖／記者楊永盛攝，下同）

消防局指出，今天下午3時16分許接獲報案，指苗栗市聖帝廟前廣場，有一輛計程車正起火冒煙，消防人車趕抵達現場時，在場王姓男子已將火勢撲滅，雙手有輕微灼傷，但王男拒絕送醫。

王姓男子說，他受雇某家汽車音響公司，接下林姓計程車司機委託，上午到廣場為一輛全新的豐田牌休旅車安裝安卓主機，林姓運將在外開舊的計程車賺錢；他表示，原本早已測試完成，他在車後吹冷氣休息時，突然聞到刺鼻塑膠燒焦味，看到中控台冒煙，趕緊拆除內裝尋找火源。

王男說，初步看到火源來自安卓機下方，急忙請旁邊機車行提供一桶水，用保溫水杯克難裝水救火，順利自行撲滅火苗，但中控台幾已完全燒毀，方向盤安全氣囊也爆開，是否有延燒到引擎室仍需檢查。消防局火災調查人員稍後將到場調查起火原因，釐清責任和損失。