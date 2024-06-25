為停車吵架！不爽被叭C300男「怒敲公車玻璃嗆聲」　警要開罰了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛賓士C300在苓雅區光華一路找到停車格後，打算倒車停進去，卻擋到後方剛載完客要離開的公車，公車司機狂按喇叭要賓士開走，賓士駕駛則下車敲打公車窗戶理論，雙方爆發口角衝突。警方表示，自小客車駕駛併排臨時停車行為違反道路交通管理處罰條例，已通知駕駛人到案說明。

▲為停車格互槓！賓士C300男怒敲公車車窗要理論。（圖／翻攝記者爆料網）

這起行車糾紛發生在25日10時20分許，一輛賓士C300在光華一路併排，準備倒車停進路邊停車格，後方靠站公車因為無法向前行駛，持續狂按喇叭，賓士男隨即下車理論，還一度敲打公車窗戶，公車駕駛則高喊要男子馬上開走，雙方爆發口角。雙方僵持好一陣子後，賓士男放棄停車，把車開離現場。

▲為停車格互槓！賓士C300男怒敲公車車窗要理論。（圖／翻攝記者爆料網）

警方表示，未接獲相關交通違規報案或檢舉，經檢視影片，自小客車駕駛併排臨時停車違反道路交通管理處罰條例，已查明影像內違規車輛並循線通知駕駛人到案說明後，將依據道路交通管理處罰條例告發違規行為。

▲賓士C300在光華一路準備停入路邊停車格，後方公車被擋住狂按喇叭。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方強調，另如涉及刑法恐嚇或強制行為，將依法查處，而駕駛併排臨時停車，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。