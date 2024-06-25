「再晚就出不去了」！長沙「洪水」猛灌地下車庫　多人棄車逃命

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙連日受暴雨影響，24日上午9時至10時，雨量達65.1毫米，打破當地6月單小時降雨量紀錄。當地一位居民表示，洪水猛灌地下車庫，需緊急移車，但因水流湍急，車子開不出去，「只能棄車逃命，再晚車門就開不了了。」

據《和訊新聞》報導，受強降雨影響，長沙市內多條街道出現內澇情況，有車主日前發布影片稱，長沙雨花區一社區，因路面積水倒灌進地下車庫，不少駕駛無奈棄車離去。

▲多輛車卡在車庫上坡動不了。（圖／翻攝自微博／新聞晨報，上同）

影片中，10幾輛車都堵在了車庫的斜坡上，而洪水還在源源不斷地倒灌到車庫中，出入口處的車輛因湍急的洪水無法前行。

一名車主表示，上午9點接到物業的通知「車庫快被淹沒，車主趕緊移車」，「我去移車，把車開到車庫出口處被堵著，因為車庫路面積水已有七、八十公分深，車輛都被堵著了，動不了。」

▲車主棄車逃命。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

該車主還說道，因社區附近的河水暴漲，車庫被淹沒的速度比想像中快，車庫上坡處形成了十分湍急的水流，「人往上走都很困難了，車主當然自覺保命要緊，就只能先棄車逃命，再晚一點就逃不出去了。」

報導指出，該社區的車庫為三層，目前皆被洪水淹沒，救援人員正在進行抽水、排水的工作。

湖南省氣象局預計，未來一週，仍有持續性暴雨至大暴雨，部分地區累計降雨量可能達到350毫米至450毫米，局部累計降雨量可達500毫米以上。