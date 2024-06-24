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大陸 大陸焦點 特派現場

福建武平暴雨破歷史極值　養豬戶嘆：「70多隻豬」被土石流活埋

記者廖翊慈／綜合報導

福建龍岩武平連日暴雨突破歷史極值，各地發生山崩、道路塌方等災情，已造成4人死亡。70歲的養豬戶鍾誠華表示，暴雨導致豬舍兩旁的山發生土石流，「家裡70多隻豬被土石流活埋了，目前還沒辦法清算損失了多少。」

▲鍾誠華。（圖／翻攝自微博）

▲鍾誠華。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，鍾誠華表示，自己是村內的養豬大戶，「我有一隻養了5年的母豬，牠生下的14隻小豬全都被埋在土石裡了，不只這樣，很多豬都被埋在下面了，我的豬都『坐水牢』了。」

▲鍾誠華養了5年的母豬。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲鍾誠華養了5年的母豬。（圖／翻攝自澎湃新聞）

鍾誠華說道，「兩邊的山都崩了，原本的養豬場已經看不出來了，全都是土石，另一隻母豬被土石砸到，現在狀況看起來已經不行了，牠還是自己爬出來的。我們腳底下還有很多隻豬，大豬大概20幾隻，小豬大概有50隻。」

鍾誠華無奈表示，災後豬飼料全沒了，外頭交通受阻無法購買新飼料，僅能用玉米來餵養，「現在大概只剩下20隻小豬存活，也擔心積水讓剩下的豬們得病，目前只求保命，之後再去清算損失。」

▲▼福州武平暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼武平各處災情。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼福州武平暴雨。（圖／翻攝自微博）

據悉，16日龍岩市武平縣遭遇破歷史極值特大暴雨，全縣多發生山崩、內澇、電力中斷、通訊失聯等險情，造成4人死亡2人失蹤。經福建省氣象局評估，本輪強降水過程暴雨範圍、最大日降水量、最大過程降水量、綜合強度均已達極端事件強度。

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