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大陸 大陸焦點 特派現場

老師分麵包　7歲女童竟噎到「癱軟倒地」身亡！二次求救都被忽視

▲▼7歲女童吃麵包噎住離世。（圖／翻攝自影片）

▲7歲女童站起來走向老師，向老師求救。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南婁底一家長近日爆料稱，自己7歲的女兒，在某兒童啟智中心吃了老師餵的麵包後，被麵包噎住窒息身亡。事發監視器畫面顯示，孩子噎住後曾兩次向老師求救，但是都被老師忽視。對此，校方則反控，孩子本身在家中就曾多次被噎住，送醫搶救的經歷，「家長隱瞞了這個情況。」

據《澎湃新聞》報導，招生資訊顯示，該啟智中心是一家針對特殊兒童的教育機構。

影片顯示，當時女老師給了女童一大片麵包，女童不斷往嘴裡塞，之後被卡住，孩子中途曾試圖想要摳出來，但同時又把手裡的麵包塞進嘴裡。

▲▼7歲女童吃麵包噎住離世。（圖／翻攝自影片）

▲老師滑手機離開。（圖／翻攝自影片）

不久，孩子就發生噎住的狀況，當時她站起來抱住老師，企圖向老師求救，但老師沒有注意到異常。

隨後，女孩癱軟倒地，老師仍只是把她扶起來，示意讓她自己去喝水。此時，孩子臉已經通紅，但仍站起走出鏡頭外。事情發生全程，老師都沒發現情況異常，待孩子走後，老師也站起來一邊滑手機一邊走出鏡頭外。

事發中心的唐姓園長稱，此前這個孩子在家裡有多次被噎住，送醫搶救的經歷，「家長向我們隱瞞了這個病情。」她還說，「麵包每天都有的，家長每天早上也都會帶包子或者麵包來給孩子吃。」

家長認為，當時現場有4位老師，有的忙其他事情，有的在玩手機，忽視了孩子的異常舉動。媽媽強調，自己曾多次向學校老師強調女兒的吞咽問題，但老師們在事發時並未給予足夠關注。

▲▼7歲女童吃麵包噎住離世。（圖／翻攝自影片）

▲媽媽曬出對話紀錄，顯示曾跟老師反映過孩子的異常狀況。（圖／翻攝自影片）

唐園長稱，事發後，中心積極地處理此事，但家屬要求上百萬人民幣的賠償，無法接受。

6月24日，新化三葉草兒童啟智中心工作人員表示，對於此事也很痛心，已經在和上級部門一起，與孩子媽媽溝通協商調解。

當地縣殘聯表示，相關部門進行多次瞭解，正協商。

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