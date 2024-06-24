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大陸 大陸焦點 特派現場

安徽桃花潭「李白」孤身站在洪水中　遊客笑：至少酒杯滿了

記者廖翊慈／綜合報導

安徽宣城桃花潭景區近日受連續暴雨影響，園區內被洪水侵襲。其中「李白贈汪倫」雕像被淹，「汪倫」整座消失在水中，而「李白」被淹到僅剩頭及舉著酒杯的左手。路過的遊客拍下畫面並表示，「至少李白的酒杯是滿的。」

▲李白贈汪倫雕像。（圖／翻攝自北京時間）

▲李白贈汪倫雕像。（圖／翻攝自北京時間）

據《北京時間》報導，近日，安徽連日下暴雨致洪水災情不斷，宣城桃花潭景區的「李白贈汪倫」雕像被淹，引起熱議。

▲李白雕像被淹到頸部。（圖／翻攝自北京時間）

▲李白雕像被淹到頸部。（圖／翻攝自北京時間）

有網友笑稱，「桃花潭水深千尺，不如汪倫送我情」、「桃花潭水深千尺，水真的很深」、「李白：咕嚕咕嚕。汪倫：不能再喝了～咕嚕～ 」、「只見『李白』舉杯，不見『汪倫』」。

據悉，該雕像出自唐代詩仙李白所作的《贈汪倫》。此詩是當時李白於涇縣（今安徽皖南地區）遊歷桃花潭時，寫給當地好友汪倫的一首留別詩。

▲▼安徽暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲安徽洪水災情。（圖／翻攝自微博）

安徽氣象台24日上午9時發布暴雨黃色預警，未來24小時黃山、池州南部、宣城南部等地有暴雨，其中黃山部分地區有大暴雨（100至150毫米），並伴隨短時強降水（最大雨強30至50毫米，局部可超60毫米），雷暴大風等強烈對流天氣。

▲▼中國中央氣象台。（圖／翻攝自微博）

▲中國中央氣象台發布的暴雨預報。（圖／翻攝自微博）

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