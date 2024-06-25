長沙暴雨1小時下了「54個西湖」！　一週降雨恐達前年夏季總量

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台24日上午發布今年首個暴雨紅色預警。湖南長沙受暴雨影響，上午9時到10時降雨量達65.1毫米打破6月單小時降雨紀錄。若以長沙市總面積11819平方公里計算，單小時總降雨量達7.68億立方公尺，約54個西湖。

據《澎湃新聞》報導，6月24日上午，暴雨來得特別猛烈，長沙氣象台升級暴雨預警訊號為紅色。長沙火車站前坪，積水似一片「汪洋」。火車站附近地鐵口的水從地面灌入，地下通道內，水位接近人的膝蓋高度。

▲長沙火車站變成游泳池。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

據長沙市水文局消息，圭塘河發生有史以來最高水位洪水39.78公尺，漲幅4.59公尺。

湖南省氣象台副台長、首席預報員劉煉燁表示，從24日0時至15時長沙的平均降雨量已經超過90毫米，城區出現了成片的150毫米以上的降雨，有部分站點接近或超過了有史以來的最大降雨量，長沙市芙蓉區6小時降雨量達125毫米，刷新了歷史極值。

▲長沙暴雨災情。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞，上同）

湖南省氣象台國家級首席預報員劉紅武說道，由於副熱帶高壓強盛、穩定，長沙正處在副熱帶高壓邊緣的高能高濕區，凌晨有東路冷空氣下來，冷空氣與暖濕氣流勢力相當，它們形成的輻合線一直維持在長沙地區，使得長沙的降雨持續時間長。

劉紅武指出，湖南這次降雨過程持續時間比較長、累計雨量大、極端性強，綜合評估跟歷史排名第一的2017年6月底的持續性暴雨過程綜合指數相當。

湖南氣象台預計，22日至29日長沙降雨量將達350至450毫米，而前年夏季降雨總量為393毫米。