　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不堪洪水沖擊　美官員警告：明尼蘇達州百年水壩「即將潰堤」

記者張寧倢／綜合外電報導

美國明尼蘇達州拉皮丹大壩（Rapidan Dam）近日受到洪水沖擊，當地官員24日上午表示，水壩處於「即將潰堤」的狀態，目前已經通知下游居民等可能受到影響的對象。從空拍影片可見，水流已經從被毀的大壩西側溢出，變電站等建築物被洪水沖走後，碎片殘骸卡在水壩的閘門中央。

▲▼美國明尼蘇達州拉皮丹大壩（Rapidan Dam）處於即將潰堤狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國明尼蘇達州拉皮丹大壩（Rapidan Dam）瀕臨潰堤。（圖／達志影像／美聯社）

根據CBS、NBC報導，拉皮丹大壩作為能源來源，自1910年建成以來已有超過一世紀，但長期反覆發生的洪水對水壩建築造成了嚴重破壞。一項2021年評估報告指出，這座水壩需要進行修復或重建，若繼續毫無作為將構成公共安全風險和潛在的巨大責任。

布盧厄斯郡（Blue Earth County）政府表示，無論是修復或重建，龐大工程都將耗費鉅資。若選擇修復，從規劃設計到完工需要4年時間，但若重建一座新的水壩從拆除到河川重整則需要整整10年。當地政府目前正在收集社區居民意見，以討論出最終方案。

然而，還來不及改建，近日降雨已導致明尼蘇達州發生洪水，根據治安官辦公室說法，截至24日下午，水壩西側已經出現「部分故障」（partial failure），不過「大壩仍然完整無缺，目前沒有大規模疏散的計畫。部分河水已改道從大壩西側繼續向下流動。」

▲▼美國明尼蘇達州拉皮丹大壩（Rapidan Dam）處於即將潰堤狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲洪水沖毀的建築物和樹木等卡在大壩中央。（圖／達志影像／美聯社）

此前，大壩區域一個約可供電600戶的Xcel能源公司變電站於24日被洪水沖走，目前工作人員正在努力更換變電所並試圖恢復供電。被沖毀的變電站以及其他被沖走的建築物殘骸不斷堆積在水壩閘門中央，政府單位也正在密切監控情況。

明尼蘇達州州長瓦爾茲（Tim Waltz）24日上午在記者會上表示，過去幾周以來，明尼蘇達州的降雨量達到18英吋（約457毫米），地面土壤含水量飽和，水流無處可去，洪水目前為止已經影響了明尼蘇達州約40個郡，其中部分郡宣布進入緊急狀態，若災害損失評估達到臨界值，州政府將請求聯邦政府支援。

ET快訊
竹科大廠疏散1100人　B3休旅車自燃狂竄煙　
快訊／台積電高雄第三座2奈米廠　環評過關
快訊／大雷雨轟炸5縣市　持續1小時以上
穩交女友2年父急催婚！獨子警墜地亡　無緣公媳認屍悲見第一面
新冠流行再起　台大醫院恢復疫情時作法
超商茶葉蛋降價了！「單顆9元有找」明起爽吃
快訊／14縣市大雨特報　下到入夜
三重麵店噴火瞬間曝　9車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長新冠2年無法行走！　泰40歲男「吐血暴斃」陳屍臥室

電不夠用！埃及「每日斷電3小時」　限電計畫又延長

19歲少女醉躺「教堂墓地」遭3P式性侵　男辯稱：我只有摸到奶

鋰電池廠大火23死　爆「2天前曾起火」未報案！公司代表鞠躬道歉

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩：曾約好到台北看牠

遊客拍富士山亂象多　LAWSON便利商店籲旅行社勿安排打卡

2024全球奢華生活最貴城市　新加坡蟬聯第一、台北第13

全美首例！　加州出現罕見「真菌引起」性傳染病

睡醒下面一大包「竟是眼鏡蛇窩褲檔」　泰男嚇到石化！救援畫面曝

不堪洪水沖擊　美官員警告：明尼蘇達州百年水壩「即將潰堤」

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

長新冠2年無法行走！　泰40歲男「吐血暴斃」陳屍臥室

電不夠用！埃及「每日斷電3小時」　限電計畫又延長

19歲少女醉躺「教堂墓地」遭3P式性侵　男辯稱：我只有摸到奶

鋰電池廠大火23死　爆「2天前曾起火」未報案！公司代表鞠躬道歉

馬來貘英雄生前討刷毛萌樣曝光　飼育員淚崩：曾約好到台北看牠

遊客拍富士山亂象多　LAWSON便利商店籲旅行社勿安排打卡

2024全球奢華生活最貴城市　新加坡蟬聯第一、台北第13

全美首例！　加州出現罕見「真菌引起」性傳染病

睡醒下面一大包「竟是眼鏡蛇窩褲檔」　泰男嚇到石化！救援畫面曝

不堪洪水沖擊　美官員警告：明尼蘇達州百年水壩「即將潰堤」

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

長新冠2年無法行走！　泰40歲男「吐血暴斃」陳屍臥室

周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

電不夠用！埃及「每日斷電3小時」　限電計畫又延長

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

「借調」期滿！　吳岱豪、藍少甫回歸台鋼獵鷹

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

19歲少女醉躺「教堂墓地」遭3P式性侵　男辯稱：我只有摸到奶

槓上開花　男騎乘失竊機車又酒駕遭警查獲罪加一等

上海街頭正宮壓制小三　連摑巴掌嗆：我只打妳

國際熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

快訊／32歲台女在柬埔寨金邊墜樓亡

好市多熱賣行動電源　冒煙起火被召回

中國新規懲台獨　美國務院強烈回應

北韓「糞便氣球」驗出寄生蟲　驚見1物揭鐵幕背後慘況

氣體外洩仍發射　NASA太空人「被迫滯留太空」

輝達重挫逾6％　那指創4月來最差單月

韓電池廠大火調查　15秒全場蔓延

美奧運百米預選　前5都不到10秒

即／維基解密創辦人獲釋　搭機返澳畫面曝光

韓鋰電池廠大火　1秒連10次爆炸巨響

烏疑射美製飛彈　克宮警告後果自負

更多熱門

相關新聞

長沙暴雨1小時下了「54個西湖」！

長沙暴雨1小時下了「54個西湖」！

中國中央氣象台24日上午發布今年首個暴雨紅色預警。湖南長沙受暴雨影響，上午9時到10時降水量達65.1毫米打破6月單小時降水紀錄。若以長沙市總面積11819平方公里計算，單小時總降水量達7.68億立方公尺，約54個西湖。

路透：憂數據送北京　美調查3中國電信業者

路透：憂數據送北京　美調查3中國電信業者

國家公園出人命　26歲女落水溺斃亡

國家公園出人命　26歲女落水溺斃亡

外出狂歡一整晚　19歲女返家「睡夢中身亡」

外出狂歡一整晚　19歲女返家「睡夢中身亡」

朝鮮半島情勢緊張　駐韓美軍罕見公開特種軍機

朝鮮半島情勢緊張　駐韓美軍罕見公開特種軍機

關鍵字：

洪水明尼蘇達州拉皮丹大壩潰堤修復北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面