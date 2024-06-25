不堪洪水沖擊　美官員警告：明尼蘇達州百年水壩「即將潰堤」

記者張寧倢／綜合外電報導

美國明尼蘇達州拉皮丹大壩（Rapidan Dam）近日受到洪水沖擊，當地官員24日上午表示，水壩處於「即將潰堤」的狀態，目前已經通知下游居民等可能受到影響的對象。從空拍影片可見，水流已經從被毀的大壩西側溢出，變電站等建築物被洪水沖走後，碎片殘骸卡在水壩的閘門中央。

▲美國明尼蘇達州拉皮丹大壩（Rapidan Dam）瀕臨潰堤。（圖／達志影像／美聯社）

根據CBS、NBC報導，拉皮丹大壩作為能源來源，自1910年建成以來已有超過一世紀，但長期反覆發生的洪水對水壩建築造成了嚴重破壞。一項2021年評估報告指出，這座水壩需要進行修復或重建，若繼續毫無作為將構成公共安全風險和潛在的巨大責任。

布盧厄斯郡（Blue Earth County）政府表示，無論是修復或重建，龐大工程都將耗費鉅資。若選擇修復，從規劃設計到完工需要4年時間，但若重建一座新的水壩從拆除到河川重整則需要整整10年。當地政府目前正在收集社區居民意見，以討論出最終方案。

然而，還來不及改建，近日降雨已導致明尼蘇達州發生洪水，根據治安官辦公室說法，截至24日下午，水壩西側已經出現「部分故障」（partial failure），不過「大壩仍然完整無缺，目前沒有大規模疏散的計畫。部分河水已改道從大壩西側繼續向下流動。」

▲洪水沖毀的建築物和樹木等卡在大壩中央。（圖／達志影像／美聯社）

此前，大壩區域一個約可供電600戶的Xcel能源公司變電站於24日被洪水沖走，目前工作人員正在努力更換變電所並試圖恢復供電。被沖毀的變電站以及其他被沖走的建築物殘骸不斷堆積在水壩閘門中央，政府單位也正在密切監控情況。

明尼蘇達州州長瓦爾茲（Tim Waltz）24日上午在記者會上表示，過去幾周以來，明尼蘇達州的降雨量達到18英吋（約457毫米），地面土壤含水量飽和，水流無處可去，洪水目前為止已經影響了明尼蘇達州約40個郡，其中部分郡宣布進入緊急狀態，若災害損失評估達到臨界值，州政府將請求聯邦政府支援。