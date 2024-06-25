假買家洗劫虛擬幣商！亮開山刀+束帶擄綁　2匪得手70萬秒丟包



記者張君豪、黃宥寧／台北報導

北市一名劉姓虛擬貨幣商（男性、55歲）22日22時許、與兩名男子約定北市內湖舊宗路進行泰達幣交易，買家聲稱要購買2萬多顆泰達幣（約新台幣70萬元）未料幣商上車後，就遭對方持開山刀控制，並用束帶綑綁他手腳、歹徒用手機虛擬貨幣錢包，轉走被害人帳戶2萬多顆泰達幣，並搜刮他身上萬餘元現金後，開車把幣商載到新北市樹林區丟包後逃逸。所幸警方在案發3小時候救回被害人，並在36小時內逮捕兩名搶匪。士林地檢署訊後，認2人涉犯重罪，向法院聲請羈押。



▲警方逮捕結夥持刀搶劫幣商的陽、林兩名搶匪。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

23日凌晨被害人向當地樹林警方報案，經通報內湖警方幣商遭擄綁洗劫虛擬貨幣的重大刑案，內湖警方與北市刑大共組專案小組追查，警方以車追人，鎖定涉案白色轎車追人。





當天專案小組在新北市新莊區環河路發現歹徒犯案車輛，並查口犯案用的開山刀、束帶等相關犯罪跡證，後來鎖定有傷害、詐欺、毒品前科的陽男（23歲）、林男（20歲）涉案，北市專案小組24日發動攻堅拘提行動，在新北事泰山明志路某民宅，搶匪的租屋處逮捕兩人。

警方研判兩人應為黑幫外圍成員，雖無兩人幫派註記資料，但從兩人持刀械、束帶共同犯案、且到案後供詞對犯案動機交待不清，加上分析兩人的犯罪紀錄、研判兩人應屬詐團、黑幫的成員、幕後有藏鏡人策畫，加上兩人與幣商間透過Telegram加密軟體以限時訊息約定交易，訊息在案發後已經消除，專案小組將透過手機數位鑑識技術，釐清這起結夥強盜虛擬幣商案件幕後，有無其它主嫌策劃。





內湖警方偵訊後，24日依觸犯強盜、妨害自由、傷害等罪嫌將兩嫌移送士林地檢署偵辦，加上兩人持刀結夥強盜，所犯案情重大，警方建請檢察官聲押兩人，以維護地方治安。士林地檢署訊後，認2人涉犯重罪，向法院聲請羈押。

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