快訊／強盜犯判8年抓狂！踢飛桌子砸檢座　女法官險掛彩發聲了

記者黃宥寧／台北報導

士林地院昨（30日）宣判一件加重強盜案，豈料，在押王姓被告聽到被判有期徒刑8年，當庭暴怒喊「我什麼錢都沒拿到，判我這麼重」，隨後踹飛桌子，再拿麥克風往檢座砸，而力道大到反彈至法台，險些打中陪席法官，最後出動多名法警才將人帶回候審室。然而，受命法官發文說，法院日常跟瘋人院沒兩樣，但這種暴力行為真的令人非常不爽。

去年9月22日，35歲王煥宇聽聞吳姓友人向陳男貸款，簽發本票交付作為擔保，其後陳錦告知貸款審核未通過隨即失去聯繫，未將本票返還給吳，乃提由其出面約陳男在內湖慈后宮見面，向他討說法並取回本票。

王期間聯繫吳、黃姓男子及張、吳姓少年駕駛車輛會合，一夥人假意商議將陳包圍，張姓少年持開山刀抵其脖，吳姓少年持藍波刀揮舞恫嚇，其餘人徒手勒脖控制陳行動，隨後盜走背包內11萬5000元，將陳押到車上載往汐止五指山；途中見陳佩戴的金項鍊，要求他交付，更為掩飾犯行，強逼陳寫下自白書，表示自願將現金、金項鍊交付給王等人，作為詐取吳簽發本票賠償，得手後將陳放在汐科火車站釋放。

▲王男等人強盜走陳姓被害人11萬元現金和金項鍊。（資料圖／記者張君豪翻攝）

全案審理後，昨日法院一審判決，王煥宇被依加重強盜等罪判處8年有期徒刑，在押的王在法庭上聆聽宣判後，瞬間不滿狂吼「我什麼錢都沒拿到，檢察官都不調查對我有利證據」，隨後將桌子踹飛1公尺遠，電腦掀翻掉地，巨大聲響傳至法庭外，嚇壞不少民眾，直到數名法警湧上制止，將人押回候審室才結束這場鬧劇。

事後，受命法官發文抒發心情表示：「我完全覺得他就是看本庭成員不慍不火的才敢這樣撒野，有夠不齒這種欺善怕惡的當事人，原想依職權告發他毀損公物，簽呈都打好了，結果資訊室檢查後告知電腦和麥克風都沒壞what，這是我聽過最好的壞消息！」

更指出，「麥克風摔成那樣居然沒壞，平常調個音量就壞了，震驚到維持驚訝表情30秒，只能說再次驗證法院是很邪門的地方，平常不該壞的時候一直壞、該壞的時候又活跳跳的，簡直莫名其妙。」

最後也說，雖然法院日常就跟瘋人院沒兩樣，各種謾罵也看淡了，零星的小衝突都當修身養性、按耐一下就過了，但這廝居然對檢座丟擲兇器、還造成我們法警掛彩，這種暴力行為真的非常不爽，還好本案也判的不輕，夠他在獄中好好反省。

對於，受命法官指出要依職權告發，士院表示研議中。