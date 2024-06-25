獲救畫面曝光！美登山客失蹤10天　「靴子裝水喝」尖叫呼救活下來

▲盧卡斯用靴子裝水喝，撐過10天後獲救。（圖／翻攝自Facebook／CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一名登山客在聖塔克魯茲（Santa Cruz）山區失蹤，10天後被奇蹟似地尋獲。他受訪時透露，為了活下來，自己每天都用靴子接水喝，而且每天喝水量還達到1加侖（約3.8公升）。

34歲的盧卡斯（Lukas McClish）11日出門登山，原本計畫全程約需步行3小時，卻因為路標被野火摧毀而迷路，6天後未能出席父親節晚餐，才被通報失蹤。

他20日在大盆地紅杉州立公園（Big Basin Redwoods State Park）被獲救時，一開始連上衣都沒有穿，整個人蓬頭垢面，但看起來精神良好，看見親友時如釋重負、情緒激動。

A Northern California hiker is back home after spending more than a week in the Santa Cruz Mountains. Lukas McClish went for a hike, but says he got lost and didn't recognize certain landmarks wiped out by fires. More on his story of survival: https://t.co/j6g5lsxoTr pic.twitter.com/gWRn0Jhas7 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 23, 2024

A missing Santa Cruz County hiker is safe after spending more than a week in the mountains. The heartfelt reunion between 34-year-old Lukas McClish and his family was captured in photos. https://t.co/Pu6dCKUNQU pic.twitter.com/VJv7eL9SO9 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 23, 2024

盧卡斯21日受訪時說，他出門時只帶了一件褲子、一雙登山鞋、一頂帽子、手電筒及折疊刀，發現自己迷路後，曾經在峽谷上下不斷移動，但最終決定「坐在瀑布邊，用我的靴子喝水。」

受困期間，盧卡斯睡在潮濕葉子上，「確保自己每天都喝1加侖的水」，不時大叫求救「救命！救命！我在這裡！」或者「這裡有人嗎？」5天後，他開始迫切感覺到身體需要食物與營養，於是決定採摘野生漿果來吃，但最想念的還是墨西哥捲餅跟塔可（taco）。

盧卡斯回憶，看見搜救隊及搜救犬的腳印時，他內心非常感激，幸好除了身體有些痠痛、喉嚨喊到快沒聲音，此外都沒有受傷。