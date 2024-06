獲救畫面曝光！美登山客失蹤10天　「靴子裝水喝」尖叫呼救活下來

▲盧卡斯用靴子裝水喝,撐過10天後獲救。(圖/翻攝自Facebook/CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit)



記者吳美依/綜合報導

美國加州一名登山客在聖塔克魯茲(Santa Cruz)山區失蹤,10天後被奇蹟似地尋獲。他受訪時透露,為了活下來,自己每天都用靴子接水喝,而且每天喝水量還達到1加侖(約3.8公升)。

34歲的盧卡斯(Lukas McClish)11日出門登山,原本計畫全程約需步行3小時,卻因為路標被野火摧毀而迷路,6天後未能出席父親節晚餐,才被通報失蹤。

他20日在大盆地紅杉州立公園(Big Basin Redwoods State Park)被獲救時,一開始連上衣都沒有穿,整個人蓬頭垢面,但看起來精神良好,看見親友時如釋重負、情緒激動。

A Northern California hiker is back home after spending more than a week in the Santa Cruz Mountains. Lukas McClish went for a hike, but says he got lost and didn't recognize certain landmarks wiped out by fires. More on his story of survival: https://t.co/j6g5lsxoTr pic.twitter.com/gWRn0Jhas7