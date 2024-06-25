離奇！8旬阿公樹下納涼突遭「斷樹枝」砸死　坐輪椅最後身影曝

▲寺廟監視器拍到老翁坐輪椅在樹下納涼的最後身影。（圖／khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國清邁一名行動不便的88歲老翁每天都會坐輪椅到自家附近的寺廟，並在廟前的大樹下納涼避暑，日前他一如往常在樹下休息時，卻突然有一根乾枯的樹枝斷裂掉落，直接砸中老翁的頭部。經搶救後，老翁仍因傷勢過重身亡。

根據khaosod報導，清邁府警局23日接獲當地醫院通報稱，有一名老翁被樹枝砸中身亡。經調查，死者為88歲男子布恩馬，他因年事已高，行動不便，平時需要靠輪椅移動。

布恩馬每天都會坐輪椅前往寺廟，並在廟前的大樹下避暑乘涼。事發當天，他一如往常前往寺廟避暑，然而當他坐在菩提樹下時，大樹的其中一根乾枯樹枝卻突然斷裂，直接砸中了他的頭部。

當地救護人員獲報趕往現場後，立刻對布恩馬實施心肺復甦術，並送往當地醫院搶救，但布恩馬最終仍因傷勢過重，不治身亡。監視器畫面也拍到布恩馬的最後身影，令人不勝唏噓。

寺廟住持事後表示，布恩馬因意外身亡，但是他的家屬無力承擔葬禮費用，因此決定免費為他舉辦葬禮，以表達對這位信徒的關懷和尊重。

布恩馬的遺體已從醫院運送到寺廟，並將靈堂設置在寺廟內。所幸有許多善心人士捐款協助布恩馬的家屬處理後事，也讓布恩馬的遺體能順利火化。