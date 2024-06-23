滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

▲失火建築物為木造連棟鐵皮，濃煙火舌竄出並延燒兩側鄰宅。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中山路一處寵物美容店22日晚間8:53發生火警，現場建築物為木造連棟鐵皮，濃煙火舌已竄出並有延燒兩側鄰宅情形，消防局共計出動各式消防車輛38台、警義消167名協助搶救，直至本日上午5時許完成救援，總計救援時間長達8小時。

花蓮縣消防局指出，滅火任務計派遣花蓮分隊、仁里分隊、自強分隊、美崙分隊、北埔分隊、新秀分隊、吉安分隊、特搜大隊、和平分隊壽豐分隊、光復分隊及鳳林分隊等單位出勤；另也申請花蓮港務消防隊、航空站消防隊、空軍401消防隊支援，共計出動各式消防車輛38台、警義消167名協助搶救，直至23日上午5時許完成救援，總計救援時間長達8小時。

消防局表示，人員到場時寵物美容店二樓濃煙火舌已竄出，因木造鐵皮建材受到高溫後結構不穩定，另鄰棟鐵皮屋建築緊鄰搭建，建築物間距離不足無法阻擋輻射熱，進而加速火勢延燒至6戶，造成消防人員搶救困難、風險極高，火勢於消防人員積極搶救下並動用怪手支援，約晚間11:40左右控制火勢並於2小時後撲滅進行殘火處理，所幸未造成人命傷亡，順利完成任務，起火原因正由火災調查科進行調查。

花蓮縣消防局表示，現場延燒建築物均為木造連棟鐵皮，火載量高且延燒迅速，造成消防人員搶救困難及風險增加。呼籲民眾提高自主防災意識，災害何時發生無法預知，唯有裝設住宅用火災警報器才能及早發現，增加火災逃生黃金時間及增進搶救時效，減少災害造成損失；另外用電務必做到「五不一沒有」，電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，及沒有安全標章的電器不要使用，平時應定期檢查大量用電處所的安全，防範電氣火災，除了平時注意安全外，還需有危機意識，期能人人建立防範未然的觀念和態度，朝向零災害目標邁進。