愛孫失蹤114天！彰化鹹粥嬤傷心求助　警一查驚：他3／4出境泰國

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉1名20歲黃姓男子，今年3月自家中揹著背包，告訴阿嬤要跟朋友出門，結果至今音訊全無，5月21日家人才報案「人失蹤了」，請警方協尋，並向議員賴清美求助，結果警方查出，他已於3月4日出境泰國。家人懷疑是被詐騙集團騙出國，擔憂他遭遇不測，高齡75、賣鹹粥維生的阿嬤，今天在議員陪同下召開記者會，希望外交部透過外交途徑幫她找回愛孫。

▲阿嬤賣鹹粥拉拔愛孫黃男長大。（圖／議員賴清美提供）

▲阿嬤擔憂愛孫被騙到國外。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

黃男阿嬤今天帶著圖像看板寫著3字「叨位去」出面參加記者會，說到愛孫，聲淚俱下，她說，兒媳離婚後，兒子靠打零工賺錢，孫子則是她憑著賣鹹粥一手帶大，每天早上4點起床，孫子也會幫忙協助，雖然家裡經濟拮据，但「不能苦了小孩」，也讓孫子一路讀到高職。

阿嬤說，3月初某天，孫子拿著背包，裡面只有放幾件衣物，跟她說「阿嬤，我跟朋友出門」，沒想到這一去竟無音訊，找了快2個月，才想到「有可能是被騙了」，趕快去警局報案，請警方協助，很擔心他是不是遭遇不測，希望他能跟家裡報一聲平安。

經刑大初步調查，黃男是於3月4日出境到泰國，但過程中並未遭受脅迫，是正常狀態出境，但人是否還在泰國，是否遭人囚禁，都有待進一調查，由於涉及境外，刑大也會全力協助家屬。

彰化縣議會民進黨黨團總召李俊諭表示，現在正值畢業潮，詐騙集團以高薪誘拐年輕學子赴國外打工，動則囚禁、毆打、丟包時有所聞，詐騙陷阱讓許多涉世未深的年輕學子遭受到傷害，黨團也呼籲警政署及相關單位要多加宣導預防，不要再有年輕人受害。