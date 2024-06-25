Toyz爆未成年網美「玩4P」被告！她秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

▲Toyz入監服刑又遭起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

Toyz（劉偉健）因販毒被判刑4年2個月，今年5月16日才正式入獄，如今卻又因「妨害名譽」再遭起訴。他過去在大聊《原子少年》「小孩」何世華捲入未成年網美感情糾紛退團風波時，曾爆料該網美向對方提到「你怕她真的想要四個人壞壞哦」，疑似暗指該網美大玩4P。對此，當事人24日也PO出起訴書，強調「亂說話是會付出代價的」。

該名網美在24日在IG限時動態PO出士林地檢署起訴書，內容指出，Toyz在2022年10月於YouTube直播討論該起網紅糾紛案時，不僅公開當事人手機號碼訊息，還基於公然侮辱及加重誹謗之犯意，談論該起性侵案，事後將內容剪輯成精華再次上傳。

檢方認為，Toyz爆料內容涉及個人隱私，且直播過程中的言論涉及公然侮辱及加重誹謗罪，因此依違反個資法、公然侮辱等罪起訴Toyz，建請法院分論併罰。

▲該網美秀出士林地檢署起訴書，強調「亂說話是會付出代價的」。（點圖可放大／翻攝自當事人IG）

對此，該網美也表示，不管是Toyz還是何先生，2位的官司都足以證明她的清白，自己從未有過任何約砲或是多人濫交的行為，「亂說話是會付出代價的，不了解情況沒必要去隨意揣測。」同時她也致歉，沒想過與友人無心的玩笑會被曲解，她不該失了分寸，無論是多親密的人都不該亂開玩笑引人誤會，「以上，再次向各位致歉」。

回顧本案，Toyz當時在直播中秀出Dcard網友分享的LINE截圖，傳是小孩和網美的對話。從聊天中看得出來2人關係相當不錯，其中一段提及要和另一對情侶出遊，女生詢問是否要先訂房間？小孩則表示不想去。

網美追問，是不是不想和另一對情侶同行？小孩回主要是不想那位女生。網美笑說「你怕她真的想要四個人壞壞哦？」Toyz讀到此處大飆國罵，語氣中竟透露滿滿的羨慕之情，「男人的夢想阿！My dream！」

事後，網美本人也現身該影片留言區駁斥，「您好，我是女方本人，案件已經立案進入司法程序，影片所敘述內容非常多與事實完全不符，希望您下架影片，謝謝。」不過Toyz僅回應，不知道是哪一部分有問題，歡迎網美隨時上直播講清楚，「我願意無條件支持你，小孩什麼垃圾東西。」