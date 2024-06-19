新北議長之子選舉出奥步！聘網軍造謠對手涉性侵　1收押2交保

▲蔣欣璋涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選罪，遭約談後交保100萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉嫌在2023年競選立委期間，找網軍po文影射當過律師的立委性侵，當時的競選對手吳秉叡不甘遭抹黑提告，檢警調先循線找到疑似po網的蕭姓男子將他聲押禁見後，18日再兵分5路搜索，約談蔣欣璋、競選團隊成員鄧裕融，以及洪姓民間友人，訊後依《選罷法》意圖使人不當選罪將洪男聲押禁見，蔣、鄧各100萬、30萬元交保。

2023年間，吳秉叡在新北市第四選區(新莊)拚立委連任，國民黨派出正二代蔣欣璋應戰，最後由吳秉叡以過半的得票率完成三連霸，不過在兩人相爭期間，網路論壇Dcard感情版，出現1篇匿名po文「立委老闆，是時候該面對我了吧？」讓選情一度出現變化。

▲蔣欣璋競選立委期間的團隊助理鄧裕融交保30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

女性頭貼發文者稱，是在一個黨部聚會遇到老闆，「你知道我剛畢業，問我要不要去你的辦公室上班，你可以教我文書處理、政治上的難題」，「你說，可以把你當父親來撒嬌」，「可是，那天你送我回家之後一切都不一樣了。我說不，你告訴我放鬆點不用擔心。我說我沒辦法，你說你真的按奈不住。我說求你回家，你說以後這裡也是你的家。然後事情就結束了。」

文中提到這名立委是律師出身，在新北某個地方稱王，有網友開始回文猜測是否姓「吳」，吳秉叡認為名譽受損影響選情，提告《選罷法》意圖使人不當選等罪，檢警調根據發文者IP等線索，4月間找到發文的蕭姓男子，並將他聲押禁見獲准。

▲蔣欣璋的洪姓友人被檢察官聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組持續蒐證追查委託蕭男發文的幕後影武者，懷疑與吳秉叡競選戰況激烈的蔣欣璋涉案，因此在18日由檢察官羅韋淵指揮刑事局、調查局資安站兵分5路搜索約談後，經漏夜偵訊將蔣欣璋經營文創公司的友人洪湛閎聲押禁見，蔣欣璋則以百萬元交保並由妻子陪同離開北檢，蔣欣璋競辦助理鄧裕融交保30萬元。