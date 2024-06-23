小玉現身網紅弟頻道嘲「去吃國家飯」！尊不捨道別：我會很迷茫

記者閔文昱／綜合報導

知名網紅小玉（朱玉宸）因接單製作女性變臉深偽A片，被判5年徒刑定讞，已於上月底入監。而在入監前，小玉也現身弟弟網紅尊的頻道，2人除了一起觀看網友傳來的嘲諷哏圖，同時分享這段時間的想法與感受，其中尊就坦言，聽到小玉3審宣判結果的那一刻「是我人生最慌的期間」，雖談話過程多以輕鬆玩笑方式帶過，但不難看出對於哥哥的擔憂溢於言表。

尊22日在YT頻道上傳最新影片，找來當時未入監服刑的哥哥小玉一同觀看網友傳來的嘲諷哏圖，對於網友創意，2人也抱持自嘲態度輕鬆看待，而到了影片後半段，2人則分享對於小玉即將入獄的想法與感受。尊坦言，他前陣子人生陷入低潮，到了今年初本以為開始要慢慢步上正軌，不料卻傳來小玉被判5年徒刑定讞的消息，「那時是我人生最慌的期間」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尊找來哥哥小玉大聊對方即將入獄的感受。（圖／翻攝自YouTube／人生魯宅x尊-第2頻道）

尊表示，小玉本來事他人生中很常見的人，如今要消失了「一定會很慌啊，很多事情會無所適從」，他以往在工作上有疑問時，可以隨時打電話給小玉求助，但小玉入獄後就無法再這麼做了，也讓他感到迷惘，雖然常也覺得哥哥是活該，但身為家人，「當然還是希望能不要搞到這樣就不要搞到這樣」。

對此，小玉先是開玩笑稱自己「是去吃國家飯」，隨後也嚴肅懺悔，強調這件事對他來說是個「成長」，未來會好好賺錢賠償被害人，同時也呼籲所有有意犯罪的人要停手，「當你被抓那一刻，到你要宣判付出代價時候，會覺得『為什麼（當初）要這樣做』，付出代價不只是自己，還有身邊所有人都要共同承擔這痛苦。」