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知名連接器董事長控「遭松聯幫襲擊渾身傷」　離譜真相曝光

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲時任連接器恩得利公司的王姓董事長，不滿福融公司胡姓股東檢查公司財產等，竟找公關公司發布不實報導慘挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels.com）

記者黃宥寧／台北報導

以連接器起家的恩得利公司爆內鬨！昔任董事長的王貴戊不滿胡姓股東檢查其公司財產等，委託公關公司旗下週刊，散布刊登「恩得利公司前林姓董事長夥同胡姓股東、張姓董事，涉淘空公司資產，又遭松聯幫圍毆襲擊」等報導，胡姓股東、張姓男子一狀告上法院。士林地檢署偵結，將王姓男子提起公訴。

起訴指出，王貴戊2021年4月起擔任恩得利公司董事長，他不滿胡姓股東（福融公司代表人）曾向法院聲請選派檢查人，檢查公司2013年至2021年業務項目及財產情形，委託公關公司旗下媒體週刊於2022年4月8日，刊登恩得利前林姓董事長與張姓董事從2015年起，以大陸人頭名義在蘇州分別成立3家電子公司，並將恩得利訂單轉包給3家公司，且將公司生產設備賤賣等，涉嫌掏空公司資產。

同時指控，公司採取法律行動將財產追回後，又在2021年7月、2022年2月18日，在公司附近遭兩度圍毆襲擊，導致遍體鱗傷，經警方調閱才發現主謀是松聯幫現任胡姓堂主，而胡姓堂主也是福融公司負責人，胡、張看到該報導後，認不實報導已貶損2人人格、名譽及社會評價，決定提告。

挨告的王男說，報導部分文字稿是自己提供同時解釋，2020年有檢送3份刑案到調查局，至今尚未偵辦，在股東建議下找媒體幫忙，他也僅表示胡男是主謀，並沒指對方是松聯幫。

公關公司執行長作證說，報導是由恩得利公司時任負責人委託刊登，且報導中民事執行函、蘇州受理案件通知書等都是被告提供。

檢方勘驗報導、新北警刑事案件報告書等，依加重毀謗罪將王姓男子提起公訴。

恩得利公司（1333）從1993年成立，為連接器廠商，產品為電腦零組件等3C產業所使用的精密端子，曾輝煌風光一時，但因未在期限公告申報2019年財務報告，前林姓董事長個人轉投資公司借款，私下以公司為借款連帶保證人，屬重大內部控制缺失，櫃買中心依規從2020年4月7日停止交易，後陸續因未公告申報2020年第1季及第2季財務報告，併案繼續停止櫃檯買賣。

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