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社會 社會焦點 保障人權

參選立委政見「小三改乞丐豬」　賀瓏酸趙天麟「野豬騎士」挨告

▲▼賀瓏訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲脫口秀主持人賀瓏因為開候選人政見玩笑，被控違反《選罷法》結果不起訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

2024年立委大選，台中無黨籍候選人賀姿華主張「擁護元配權益」，呼籲改用「乞丐豬」來稱呼小三，脫口秀主持人賀瓏發現這個特殊政見，在節目中拿來當梗，與助理主持Albee一搭一唱，戲稱之前捲入婚外情的趙天麟可以叫做「野豬騎士」，賀姿華控告賀瓏2人涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查後認為不構成犯罪，19日處分不起訴。

擁有法研所學歷的賀姿華今年並非首次參選立委，她在1月間中選會公告的候選人及政見公報中，除了推動都更、交通、長照等政見外，賀姿華下了一個大標題「擁護元配權益！從法律下手！」呼籲媒體大眾將指涉婚外情者之名詞：「小三」改用「乞丐豬」。賀姿華還註解，法院並不認定這名詞為誣衊之詞，因此各位公民朋友可以自由運用。

▲「小三改用乞丐豬」，台中立委候選人奇葩政見曝光。（圖／中選會提供）

▲賀姿華參選台中立委時提出要把婚外情「小三」改名「乞丐豬」的政見。（資料照／中選會提供）

而經常以時事政論當表演題材的脫口秀主持人賀瓏，看到相關報導後，就在表演中提出這個特殊政見，並與在場的助理主持Albee(本名劉璟瑩)說說笑笑，並提出過去曾因外遇中國大陸女子而遭非議的趙天麟為例，直指趙可以叫做「野豬騎士」。

賀姿華認為這段演出不好笑，有損她的名譽，因此控告賀瓏與Albee涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選罪，檢察官勘驗表演錄影後，認為演出內容僅是討論可受公評的立委候選人政見，並未造成賀的名譽受損，因此處分不起訴賀瓏與Albee。據了解，這段表演中被提到的另名政治人物趙天麟未就此提告。

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