新北海鷗型候車亭拉皮翻新　提升明亮、安全新感受

▲瑞芳區「水湳洞遊客中心」站海鷗候車亭改造翻新後，空間更加明亮、安全。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升公車服務品質、造福廣大公車族，新北市交通局積極新建候車亭已達1,583座，並將海鷗型候車亭既有設施拉皮翻新，賦予全新樣貌，為市民朋友帶來更明亮、安全的候車新感受。交通局表示，新北市幅員廣大，將持續盤點海鷗型候車亭站位，評估其改造可行性，以提升公車服務品質，並帶給市民朋友更安全、更舒適的候車環境。

▲板橋區中山國中（縣民大道）站海鷗候車亭。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市境內的海鷗型候車亭是於2001年間建置的，目前約有250座，原設計為壓克力廣告燈箱背板，做為公益廣告和市政宣導，但因壓克力燈箱久經風雨，多數已老舊泛黃，且候車亭結構表面鏽蝕剥落，因此透過翻新改造以提供民眾安全、明亮的候車空間。

林詩欽說，板橋區「中山國中（縣民大道）」站、土城區「承天路」站、瑞芳區「水湳洞遊客中心」站、新店區「捷運十四張站」及新店區「捷運新店區公所站（北新）」，加上日前施作完成的林口區「林口三井」站等海鷗型候車亭拉皮翻新，以透明背板取代壓克力燈箱，使候車區域通透寛敞、空間減重，更讓候車安全無死角，同時進行整體除鏽並重新上色，乾淨明亮、耳目一新。

▲林口區「林口三井站」站海鷗候車亭。