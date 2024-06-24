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新北勞檢處催生「臺北港安衛家族」　維護港區勞工作業安全

▲新北勞檢處催生「臺北港安衛家族」。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北勞檢處催生「臺北港安衛家族」。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

港區常發生溺斃、物體飛落及墜落等職災，為降低職災發生率，新北市勞工局今（24日）前往臺北港，與臺灣港務股份有限公司共同攜手成立「臺灣港群－臺北港安衛家族」，未來將以臺北營運處為家族核心企業，帶領東立物流、嘉北國際、淳品實業、世紀鋼構、泓海工程顧問公司等19位家族成員，共同維護港區勞工的作業安全。

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，每次看到職災通報都很痛心，「不知道是『明天』還是『無常』先到」，但他以過去多起工安意外舉例，告訴大家職災是可避免的。勞工局將從加強業者自主管理，提高勞工危害意識，最後輔以勞動檢查有效預防職災，以輔導重於罰鍰。他也期許透過安衛家族的成立，由大廠帶領小廠，共同提升自主管理能力。

臺灣港務公司宋益進副總經理亦於致詞時表示，今天臺北港成立安衛家族，希望藉由家族運作3年期程，提升港區作業安全水準，同時在勞檢處的協助下，達成「港口運輸」、「貨櫃裝卸」及「土木施工」3個零災害，保障勞工的安全與健康。與會長官與廠商代表大合影之後，宋副總也在空照圖上，為勞工局、勞檢處與會長官同仁深度導覽臺北港建港的歷史。

勞檢處進一步說明，臺北港安衛家族是新北市成立的第10個家族，藉由辦理研習、觀摩、座談等家族活動，可使家族成員及勞工增進職業安全衛生相關知能，輔以推動「補助微型企業改善安全衛生設備作業計畫」，亦可協助企業改善安全防護設備，建立更安全、更友善的港區工作環境，達到全員零災害目標。想進一步瞭解安衛家族成立與運作，請洽勞檢處綜合科2252-3299分機601至610。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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