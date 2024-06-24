新北夏日FUN遊河海　6月起連4個月推20系列活動

▲新北樂推夏日FUN遊河海。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

這個夏天超好玩！新北市政府今（24日）舉辦「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」記者會，市長侯友宜出席表示，今年夏天市府集結16個局處，推出20個精彩系列活動，歡迎大家來新北Fun遊河海，享受美好夏日。

侯友宜表示，今年6月到10月新北市政府舉辦一系列精彩活動，包含2024新北市河海音樂季、FOOTLAND 2024 GOLD RUSH金礦越野、2024博克多烏來馬拉松、2024碧潭水舞季、2024新北市兒童藝術節、2024三峽藍染節及2024新北市北海岸國際風箏節等多達20個活動，展現新北市優美的景觀以及多元的文化，適合全家人共同來參與。

此外，2024新北市河海音樂季將於7月19日登場，今年度推出「貢寮國際海洋音樂祭」及「淡水漁舞河岸音樂祭」兩大經典獨立音樂表演舞臺，連續三週搖滾不斷。侯友宜說，這是新北重要的音樂活動，不僅鼓勵臺灣原創音樂，提供獨立樂團展現的舞台，也吸引來自全國各地的民眾跟著一起搖滾、High翻新北。

觀旅局補充，記者會現場聚集來自新北市各地的旅行、旅宿業者、觀光工廠及伴手禮業者，展示超值夏日旅遊住宿優惠以及新北在地特色伴手禮，讓民眾到新北市遊玩，吃喝住行都滿足，更多活動相關訊息請至新北市觀光旅遊網或新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。