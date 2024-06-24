新北4873學子獲市長獎　侯友宜勉勇敢創造自己未來

▲新北市頒發112學年度畢業生市長獎。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府24日起連續3天在市府舉行112學年度畢業生市長獎暨適性生涯技藝領航頒獎典禮，分別頒發國中組、高中職組及國小組「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」共4,873位學生。市長侯友宜今（24日）親自頒獎予10位在學表現優異及特殊展能學生代表，勉勵大家勇敢邁出腳步，讓明天比今天更好，創造屬於自己的未來。

侯友宜說，除了「學習卓越市長獎」外，為鼓勵學生在體育、技能、藝術等方面培養長才，特別頒發「特殊展能市長獎」及「適性生涯技藝領航獎」，期許大家除了求取學業知識外，也可以用技藝、技能創造出自己的一片天。

今日代表受獎的同學中，新莊高中柯智薰同學熱衷資訊科技，在全國大專校院資訊應用服務創新競賽榮獲高中職組第一名、教育開放資料組第三名，也在資訊應用服務創新創業新秀選拔競賽、智在家鄉聯發科技數位社會創新競賽，獲得銀牌與特別獎。

另外，石碇高中李芷均同學，在學期間主動參與智慧鐵人創意競賽、2022GICS資安女婕思、學科能力競賽等大小賽事，更於111學年度獲選代表學校參與國際FRC機器人大賽，讓石碇高中FRC團隊代表臺灣進軍休士頓決賽，並獲得全明星新秀獎殊榮。

明志國中羅靖雯同學升國中前，不明原因使聽力驟降造成重度聽損，但一路克服障礙奮發向上，獲選112學年度班級模範生；此外，曾獲得全國聽障學生游泳錦標賽各式（仰式、自由式、蛙式）組別第一名的佳績，更於2024年獲得總統教育獎殊榮。

就讀安坑國小陳宥綸同學為學校體育班男籃隊隊長，於2024新北市小學運動會榮獲籃球比賽全市第1名、代表新北市榮獲教育部國小籃球聯賽全國第2名，並拿下MVP。此外，參加新北市適性閱讀競賽榮獲全市第1名，是允文允武的最佳典範。

教育局表示，今年市長獎頒獎除了表揚「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，第二天也合併辦理適性生涯技藝領航頒獎典禮，頒發國中技藝競賽前6名同學，鼓勵所有學生在「體育」、「技能」、「藝術」或「科學及創作」等方面都能培養長才。