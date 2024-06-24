獨／桃機離譜畫面曝！2航廈逃生梯成瀑布　引發漏電+爆炸疑慮

記者游瓊華／桃園報導

身為國門的桃園機場本月14日第二航廈的貴賓室上方屋頂及出境區4樓餐飲區發生漏水事件，形成外面大雨、裡面小雨的「奇景」，讓旅客看傻眼。桃機第一時間回應，係因外包商施工不完全導致，將檢討改進。不過桃機敷衍態度，也引起知情人士不滿，指當天4樓的漏水也影響到3樓的免稅商店、精品店，連週邊手扶梯甚至電梯等也被波及，災情慘重，也質疑漏水面積恐比肉眼看到的還大。對此，桃機表示需進一步了解，但截至出稿前，未獲正式回應。

▲日前北部暴雨，桃機2航廈貴賓室屋頂大漏水，沒想到內部逃生梯下起小雨，也讓機場員工傻眼。（圖／投訴人提供）



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知情人士指出，6月14日當天，不僅第二航廈4樓貴賓室上方屋頂漏水，3樓到4樓的手扶梯、電梯還因此暫停使用2天；4樓逃生梯更誇張，疑似雨水從牆面、牆縫不斷流出，甚至還一路順勢沿著樓梯流到3樓以下，連2樓移民署工作人員的勤務通道都受到影響，堪比「室內瀑布」。員工也憂心，逃生梯的另一面就是電梯機坑，若水漏到電梯，是否有跳電、爆炸疑慮。

▲桃機2航廈逃生梯大漏水，堪比「室內瀑布」。（圖／投訴人提供）

桃園機場14日當天回應，初步檢查顯示，該次滲漏主要由13日進行的航廈屋頂防水工程施工疏失所導致，包括接縫防水處理不完善及後續工項未及時完成。加上14日上午突如其來的強降雨，進一步加劇了漏水情況。

機場公司對此表示，當日受影響之區域，為維護安全均即管制使用，當日立即進行善後處理，後續亦已對施工廠商及監造罰款，並做全面檢討。