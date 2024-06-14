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防水施工沒防護！桃機二航廈「漏更大」　廠商挨罰10萬元

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲桃機第二航廈管制區今天出現多處漏水。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

大雷雨今(14日)上午11時強灌桃園，桃園機場第二航廈管制區多處漏水，包括4樓美食區、長榮貴賓室及環亞貴賓室等區域，桃機公司表示，主要是為改善漏水，承包商進行航廈屋頂防水施工，因刮掉舊防水層卻沒有做好防護，下驟雨導致漏水更嚴重，下午已補做防護措施外，將對廠商開罰約10萬元左右。

桃園機場今天上午11時2分，第二航廈出境區4樓餐飲區及航空公司貴賓室上方屋頂發生漏水，受影響區域一度暫停營運，滲漏主因是航廈屋頂防水工程施工疏失導致，包括接縫防水處理不完善及後續工項未及時完成。

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桃園機場公司工程副總經理孫宏彬表示，今上午桃機二航廈進行防水工程，因發生驟雨，防水施工過程中出現滲漏，影響二航廈的四樓餐飲區、長榮貴賓室和環亞貴賓室，機場立即成立緊急應變小組，中午12點半後控制，施工過程承包廠商和監造單位沒有做好防護措施導致雨水滲漏，這是不允許的閃失，將深刻檢討，桃機公司也會依照合約對廠商罰款10萬元左右。

▲▼桃園機場公司工程副總經理孫宏彬。（圖／記者李姿慧攝）

▲桃園機場公司工程副總經理孫宏彬。（圖／記者李姿慧攝）

由於該防水工程是為了徹底改善桃機國家門戶漏水窘況，4月決標，經費約2億元，工期長達2年，未料剛動工沒多久，卻因施工防護不善，導致漏水漏更大，孫宏彬表示，今下午廠商已緊急加強防護措施，重點在預防下次不要發生，發生該起事件也會列入未來招標資格審查參考，若施工期間再發生漏水情況，下次罰款將採倍數開罰。

由於桃園國際機場4月底才發生航廈接駁列車與高空作業車擦撞，5月初第二航廈三樓出境層北側旅客休息區又發生天花板掉落，今再發生漏水事件，3個月內連3起施工意外，孫宏彬表示，未來高危險和高風險工項會登錄，讓監造單位和施工廠商知道高風險高危險工項，屋頂屬高風險工項，會在後續內部作業或對監造施工廠商深刻探討，也會做預防性措施。

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