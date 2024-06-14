桃機航站北路二階段改道　7月中開通

▲桃園機場優化聯外交通動線，航站北路第二階段改道預計7月中旬開通。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第三航廈北廊廳預計明年下半年啟用，配合第三航廈主體工程推動和優化機場聯外交通動線，機場公司今（14日）表示，航站北路第二階段道路工程即將完工，預計7月中旬開通，主要改道為車輛從第二航廈3樓出境路緣車道離開時，可直接銜接航站北路、無須再繞行第四停車場，省時且行車動線更順暢。

航站北路因興建第三航廈交通管制，自2017年起封閉，今年2月恢復通車，回到原本南進北出、南北分流的行車動線，為配合第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，機場公司今宣布航站北路第二階段改道工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機公司副總孫宏彬表示，為將降低對旅客的影響，將利用航班離峰時段改道切換，預計於7月中旬開通，屆時駕駛人從第二航廈自3樓出境路緣離開前往國道時，無須再繞行第四停車場，可依指標直接進入航站北路，前往國道2、1、3號。

▲桃園機場優化聯外交通動線，航站北路第二階段改道預計7月中旬開通。（圖／桃機公司提供）

另若要前往另一方向的第一航廈及省道台4線，則仍須繞行第四停車場。後續因應航站南路工程還要切換一次，預估時間為今年下半年或明年初。

孫宏彬表示，桃園機場第三航廈北廊廳預計明年下半年啟用，屆時將可增加580萬旅運量，目前第一航廈和第二航廈最大旅運量3700萬，加上第三航廈北廊廳，將可達到4280萬旅運量。