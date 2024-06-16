大巨蛋爆「積水、室內又下雨」災情　遠雄道歉：截水溝排水宣洩不及

▲大巨蛋6月16日再度發生漏水。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明剝雞 ）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋自2023年底營運至今不斷發生天花板漏水事件，氣象署16日下午對台北市發布豪雨特報，大巨蛋部分場館內外交接處出現積水、水瀑狀況，另媒體人黃揚明和PTT網友也爆料，場內開始下小雨。對此，遠雄集團副總經理楊舜欽回應，截水溝排水宣洩不及，後續將檢討並增設截水溝。

中央氣象署下午針對8縣市發布豪大雨特報，其中台北市升級為豪雨特報，且降雨持續到晚上，預估大安、信義、文山、南港區有時雨量20毫米以上雨勢，北投區平地外的行政區也有時雨量10至20毫米雨勢發生。

面對台北市豪雨特報，台北大巨蛋排水設施再度受到關注，傳出部分場館內外交接處出現些微積水，甚至還有水瀑狀況，另媒體人黃揚明貼出大巨蛋內天花板漏水影片，還有PTT網友以「大巨蛋室內又下雨啦」為題發文，提及第二層L2 209區「外面下暴雨，室內也飄雨」。

面對大巨蛋積水與水瀑狀況，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，對於受影響民眾、球迷深感抱歉，經初步檢查，因下沉式廣場為戶外空間，加上今日即時雨量達70毫米，截水溝排水宣洩不及，造成滲水與積水處蔓延，後續將檢討並增設截水溝。

楊順欽也說，屋頂天溝近日進行排水巡檢，落水頭配合封閉，恰逢瞬間強降雨，造成水瀑現象，後續巡檢完將進行排水管線改善作業。