台灣明年2機場首試辦航機加SAF燃油！貴2到5倍　常態實施票價恐漲

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▲華航去年推出永續示範航班，於新加坡添加SAF燃油。（資料圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

為達到淨零碳排，民航局今(21日)宣布啟動我國機場添加永續航空燃油(SAF)試行計畫，明年上半年松山機場、桃園機場先上路，中油將進口廢食用油等SAF提供航機首度添加，擬評估飛東京羽田率先試行，華航、長榮和星宇航空有意願加入，不過SAF較一般燃油貴2到5倍，未來若常態實施，機票票價恐面臨調漲課題。

目前全球已有112個機場可以添加SAF永續燃油，台灣明年也將加入，民航局航站管理組長黃武強表示，民航局今年4月與相關部會、油商、航空公司、桃園國際機場公司與台北國際航空站研商，規劃明年上半年在松山與桃園機場添加SAF試行計畫，中油將進口SAF等廢食用油永續燃油，預計2025年上半年將可進口第一批合格燃油，完成重要里程碑。

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黃武強表示，中油明年上半年進口SAF燃油，除國籍航空外，也可提供外籍航空添加，目前國籍航空包括華航、長榮等都有意願加入試行，星宇航空也表達有意願，初步評估在飛東京羽田等航線航班試行，但尚未定案。

民航局坦言，SAF永續燃油費用較一般燃油貴2到5倍，航空公司是否會將成本轉嫁到票價，還沒有得到航空公司明確回報，預估初期試行可能由航空公司吸收成本，不會反應在票價上，除非是未來常態化才會將成本反映到機票票價。

黃武強指出，依據ICAO推動「國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)」期程，第一階段自2024年起到2026年已啟動，國際航空年總碳排放量須維持在2019年排放量6.08億噸之85%，如果航空公司超過減碳目標，就有碳抵換需求，未來需透過購買碳權或添加SAF來抵換，試行計畫添加的SAF經過CORSIA認證，航空公司將可直接抵減碳排放量。

▲民航局航站管理組長黃武強。（圖／記者李姿慧攝）

另依ICAO國際民航組織2023年召開第三屆航空替代燃料會議，決議2030年使用SAF減碳量達國際空運減碳量5%目標。民航局表示，將遵循此一決議並參考各國推動作法，鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標

。

民航局說明，參照ICAO國際航空業長期理想目標之減碳策略，民航局亦已規劃我國航空產業淨零排放5大策略，包括精進航管營運操作如航路優化以減少油耗、鼓勵航空公司汰換舊機引進新機減少燃油消耗、加強機場營運管理相關之節能減碳工作、鼓勵航空公司添加永續航空燃油以及執行「國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)」機制。

國籍航空今年也首度依管理規則規定申報112年度碳排放量，目前由民航局審查中，民航局表示，未來若航空公司若減碳量不足，將面臨購買碳權課題，若仍無法達到，飛往國外可能無法落地。