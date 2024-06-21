　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣明年2機場首試辦航機加SAF燃油！貴2到5倍　常態實施票價恐漲

資料▲▼華航永續示範航班今起航，挑戰天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行。（圖／華航）

▲華航去年推出永續示範航班，於新加坡添加SAF燃油。（資料圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

為達到淨零碳排，民航局今(21日)宣布啟動我國機場添加永續航空燃油(SAF)試行計畫，明年上半年松山機場、桃園機場先上路，中油將進口廢食用油等SAF提供航機首度添加，擬評估飛東京羽田率先試行，華航、長榮和星宇航空有意願加入，不過SAF較一般燃油貴2到5倍，未來若常態實施，機票票價恐面臨調漲課題。

目前全球已有112個機場可以添加SAF永續燃油，台灣明年也將加入，民航局航站管理組長黃武強表示，民航局今年4月與相關部會、油商、航空公司、桃園國際機場公司與台北國際航空站研商，規劃明年上半年在松山與桃園機場添加SAF試行計畫，中油將進口SAF等廢食用油永續燃油，預計2025年上半年將可進口第一批合格燃油，完成重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃武強表示，中油明年上半年進口SAF燃油，除國籍航空外，也可提供外籍航空添加，目前國籍航空包括華航、長榮等都有意願加入試行，星宇航空也表達有意願，初步評估在飛東京羽田等航線航班試行，但尚未定案。

民航局坦言，SAF永續燃油費用較一般燃油貴2到5倍，航空公司是否會將成本轉嫁到票價，還沒有得到航空公司明確回報，預估初期試行可能由航空公司吸收成本，不會反應在票價上，除非是未來常態化才會將成本反映到機票票價。

黃武強指出，依據ICAO推動「國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)」期程，第一階段自2024年起到2026年已啟動，國際航空年總碳排放量須維持在2019年排放量6.08億噸之85%，如果航空公司超過減碳目標，就有碳抵換需求，未來需透過購買碳權或添加SAF來抵換，試行計畫添加的SAF經過CORSIA認證，航空公司將可直接抵減碳排放量。

▲▼民航局航站管理組長黃武強。（圖／記者李姿慧攝）

▲民航局航站管理組長黃武強。（圖／記者李姿慧攝）

另依ICAO國際民航組織2023年召開第三屆航空替代燃料會議，決議2030年使用SAF減碳量達國際空運減碳量5%目標。民航局表示，將遵循此一決議並參考各國推動作法，鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標

民航局說明，參照ICAO國際航空業長期理想目標之減碳策略，民航局亦已規劃我國航空產業淨零排放5大策略，包括精進航管營運操作如航路優化以減少油耗、鼓勵航空公司汰換舊機引進新機減少燃油消耗、加強機場營運管理相關之節能減碳工作、鼓勵航空公司添加永續航空燃油以及執行「國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)」機制。

國籍航空今年也首度依管理規則規定申報112年度碳排放量，目前由民航局審查中，民航局表示，未來若航空公司若減碳量不足，將面臨購買碳權課題，若仍無法達到，飛往國外可能無法落地。

ET快訊
快訊／開鍘！　賀軍翔確定遭換角
租屋男「醫院裝水回家喝」　全場傻了！內行曝1款APP：真的免
小炳當20年單親爸控「前妻拋家棄子」！　長文揭真相：放過我
陸「打擊台獨」　22條全文一次看！
快訊／兒子遭起訴！　羅時豐痛心回應了
超密集閃電壟罩台北！　「一片紅」畫面曝光
快訊／汐止通緝犯遭壓制「口吐白沫」身亡！　死因曝光
快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨　「分裂國家罪」情節惡劣終生追

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣明年2機場首試辦航機加SAF燃油！貴2到5倍　常態實施票價恐漲

不是停電！　7-11「1500家門市」凌晨關閉招牌燈

快訊／國家警報再響「台中1地暴雨告警」　氣象署籲遠離

雷聲狂轟！超密集閃電壟罩台北　「一片紅」畫面曝光

快訊／大雷雨炸台中南投1小時　警戒範圍曝

定格美麗的遙控器就在你手裡！3名醫齊推「4D童妍針」打造自然優雅精品級顏值

點外送付現遇惡意取消「平台又扣1次款」　Uber Eats：已退款

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　嚴防雷擊

快訊／大雷雨狂轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

友吃美食「練到9級大神」　他查Google Maps爆衝擊！超爽獎勵曝光

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

載豬車經過2娃喊媽　她傻眼：爸都亂教！

台灣明年2機場首試辦航機加SAF燃油！貴2到5倍　常態實施票價恐漲

不是停電！　7-11「1500家門市」凌晨關閉招牌燈

快訊／國家警報再響「台中1地暴雨告警」　氣象署籲遠離

雷聲狂轟！超密集閃電壟罩台北　「一片紅」畫面曝光

快訊／大雷雨炸台中南投1小時　警戒範圍曝

定格美麗的遙控器就在你手裡！3名醫齊推「4D童妍針」打造自然優雅精品級顏值

點外送付現遇惡意取消「平台又扣1次款」　Uber Eats：已退款

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　嚴防雷擊

快訊／大雷雨狂轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

友吃美食「練到9級大神」　他查Google Maps爆衝擊！超爽獎勵曝光

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

瘦子二度力挺J.Sheon　竟被要求「做核心運動」崩潰：太累了　

蕭淑慎尪梁軒安「6聲明」駁騙財騙色！　無奈發聲：老婆都知道

交通部道安平台6／24上路　李孟諺：新增175處科技執法

兄弟、味全都排出非典型1棒　葉總：打擊需突破

雲霄飛車撞到人！美38歲男硬闖管制區撿鑰匙　下秒噴飛重傷

秋葉原站6號月台必經小賣店！1、200円銅板價就能喝到全日本鮮奶

熱到吃不下？全家「一物」冷吃超開胃　限時88折～很划欸

家樂福義大利美食下殺！披薩、咖啡豆「買1送1」　49元吃義大利麵

兩盤不敵史卓夫　西西帕斯哈雷公開賽16強爆冷遭淘汰

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

老師點名1職業「薪水都很低」

「脫臼坐博愛座」婦不信亂噴！　毒物專家：難道要手掉下來

年輕人不講話「媽媽面試狂答」！主管秒錄取

台中女狂吃2萬元霸王餐！眾人揭她無敵原因

「寶寶脆折症全突變」名醫說別生　她懷24周猶豫中

快訊／國家警報響了！大雷雨轟1地　暴雨警戒2小時

快訊／基隆爆電動機車之亂！　謝國樑道歉了

2個月大嬰「染梅毒」！一查爸媽都陽性

查面試心得閃屎缺　過來人：別不信邪

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

更多熱門

相關新聞

大雷雨狂轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

大雷雨狂轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

午後對流旺盛，中央氣象署今(21日)下午14時40分針對台北市和新北市發布大雷雨訊息，雙北雷聲大作，松山機場地面作業因此被迫暫停，部分航班可能延誤。

單程機票1299元起！台灣虎航冬季班表祭早鳥優惠　6/24起開搶

單程機票1299元起！台灣虎航冬季班表祭早鳥優惠　6/24起開搶

運價指數狂飆！長榮是「ETF心頭肉」　下半年利多浮現

運價指數狂飆！長榮是「ETF心頭肉」　下半年利多浮現

長榮航暑假訂位旺　「黃仁勳旋風」狂催AI伺服器貨運需求

長榮航暑假訂位旺　「黃仁勳旋風」狂催AI伺服器貨運需求

拚國際旅客來台「下半年鎖定印度」　觀光署曝困境：航班未直飛

拚國際旅客來台「下半年鎖定印度」　觀光署曝困境：航班未直飛

關鍵字：

民航局松山機場桃園機場航空華航長榮星宇SAF永續燃料減碳機場機票

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面