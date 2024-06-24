國會職權釋憲戰開打！　林右昌：民進黨不預設立場

▲民進黨秘書長林右昌（左）強調對釋憲結果不預設立場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國會職權修法，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團都醞釀聲請釋憲，總統賴清德今（24日）上午將親自發表敞廳談話，宣布將聲請釋憲。對此，民進黨秘書長林右昌受訪說，民進黨對於釋憲結果不預設立場；此次修法除了法條內容違憲外，程序上也有違憲疑慮。

林右昌今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，面對主持人黃暐瀚提問，林右昌說，站在民進黨的態度，當然是支持相關機關進行釋憲的工作，從前陣子有10萬人上街頭，可以看到大家對這件事情的關心，任何法律的制定過程都必須非常細膩、嚴謹，因為這與每個人的權益都有關係，法條裡面差一個字就會差很多。

林右昌舉例，過去立法院審議法案時，會詢問行政機關條文內容是否有窒礙難行之處並說明理由，立委就會針對條文進行討論與磋商，才會讓條文出各個委員會。

林右昌續指，此次修法過程，除了法條內容違憲外，程序上也有違憲疑慮，因為不符合法律及憲政上的程序正義。

黃暐瀚追問，倘若最終釋憲結果，裁定沒有違憲呢？民進黨中央有何因應？林右昌強調，釋憲是大法官的權責，台灣是民主國家，程序與法治很重要，「剛剛你提到我們的評估，基本上不預設立場」，不過，很多法界的學者專家對於釋憲基本上持正面、肯定的，連國民黨立委吳宗憲自己也表示「部分違憲」，但違憲沒有部分的，違憲就是違憲，這沒有什麼好講。