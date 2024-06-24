　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會職權釋憲戰開打！　林右昌：民進黨不預設立場

▲▼民進黨秘書長林右昌赴立院黨團加油打氣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林右昌（左）強調對釋憲結果不預設立場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國會職權修法，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團都醞釀聲請釋憲，總統賴清德今（24日）上午將親自發表敞廳談話，宣布將聲請釋憲。對此，民進黨秘書長林右昌受訪說，民進黨對於釋憲結果不預設立場；此次修法除了法條內容違憲外，程序上也有違憲疑慮。

林右昌今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，面對主持人黃暐瀚提問，林右昌說，站在民進黨的態度，當然是支持相關機關進行釋憲的工作，從前陣子有10萬人上街頭，可以看到大家對這件事情的關心，任何法律的制定過程都必須非常細膩、嚴謹，因為這與每個人的權益都有關係，法條裡面差一個字就會差很多。

林右昌舉例，過去立法院審議法案時，會詢問行政機關條文內容是否有窒礙難行之處並說明理由，立委就會針對條文進行討論與磋商，才會讓條文出各個委員會。

林右昌續指，此次修法過程，除了法條內容違憲外，程序上也有違憲疑慮，因為不符合法律及憲政上的程序正義。

黃暐瀚追問，倘若最終釋憲結果，裁定沒有違憲呢？民進黨中央有何因應？林右昌強調，釋憲是大法官的權責，台灣是民主國家，程序與法治很重要，「剛剛你提到我們的評估，基本上不預設立場」，不過，很多法界的學者專家對於釋憲基本上持正面、肯定的，連國民黨立委吳宗憲自己也表示「部分違憲」，但違憲沒有部分的，違憲就是違憲，這沒有什麼好講。

ET快訊
馬來貘41度猝死　多發出血、籠內掙扎撞擊全身傷
快訊／北市女過馬路遭水泥車輾　血肉模糊
彰化公廁「6美圖」爆紅　幕後原因曝
出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝3關鍵：更能省電
獨／陳鑒花光余苑綺3000萬遺產　李亞萍：就算了
快訊／余天女婿月撈百萬　涉詐欺、洗錢罪起訴
快訊／台股血洗367點！　台積電帶頭殺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利

賴清德稱國會改革涉違憲　陳智菡批：總統切莫擴權自命為大法官

國會職權法洩漏台積電機密？　賴清德：不容法律衝擊經濟是底線

「中華民國派也台獨」　賴清德：只有統促黨非台獨

時隔5天又受訪！不躲記者成常態？　賴清德允諾：直接與大眾對話

大法官淪看門狗？　賴清德：釋憲結果不得而知，朝野應接受

是否赴立院報告？　賴清德呼籲在野黨：釋憲結果前不宜貿然行動

快訊／陸羅織台獨罪名　賴清德：民主不是犯罪，專制才是罪惡

快訊／聲請釋憲＆暫時處分！　賴清德：國會該改革但不該擴權

快訊／總統府聲請釋憲！律師洪偉勝曝6爭點　混淆《憲法》權力安排

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利

賴清德稱國會改革涉違憲　陳智菡批：總統切莫擴權自命為大法官

國會職權法洩漏台積電機密？　賴清德：不容法律衝擊經濟是底線

「中華民國派也台獨」　賴清德：只有統促黨非台獨

時隔5天又受訪！不躲記者成常態？　賴清德允諾：直接與大眾對話

大法官淪看門狗？　賴清德：釋憲結果不得而知，朝野應接受

是否赴立院報告？　賴清德呼籲在野黨：釋憲結果前不宜貿然行動

快訊／陸羅織台獨罪名　賴清德：民主不是犯罪，專制才是罪惡

快訊／聲請釋憲＆暫時處分！　賴清德：國會該改革但不該擴權

快訊／總統府聲請釋憲！律師洪偉勝曝6爭點　混淆《憲法》權力安排

ASML、NVIDIA高雄設新點　輝達宅還有2字頭便宜可撿

真正的人脈和你想的不一樣！謹慎背負「人情債」以免救火不成被反撲

快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利

冷氣調再低也沒用！師傅曝「2大原因」吹不涼　小心電費噴爆

黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

「6月狂谷」來襲！大谷翔平生涯6月合計51轟　生涯200轟也近了

今天揪團衝！COMEBUY「2大飲品買1送1」限時3天搶喝

馬來貘英雄測得核心體溫41度　運輸中曾在籠內掙扎撞擊出血

三菱註冊Lancer Sportback、Pajero商標！與日產合作採電動車重生

壽險業資金投入公共建設？　國發會3點回應

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

快訊／中共23架戰機又「四面圍台」　剩東南空域有較大空隙

國軍史上首次！手槍納入1年義務役建制武器

總統府聲請釋憲　律師洪偉勝曝6爭點

聲請釋憲！賴清德：國會該改革但不該擴權

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

獨／民眾黨要搬家「新址曝光」拚8月進駐

軍人釣客遭陸留置3個月　陸委會：中共做法不人道

揭國會改革法案恐「部分違憲」　吳宗憲：國民黨提的不可能違憲

媒體人分析青鳥最終場人數！　示警藍營「仇恨能量將轉移至罷免」

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

美國售台破百億攻擊無人機系統　退將轟：戰場上就是廢物

幕後／漢光40無劇本「真的不演了」　取消預演、表演展示性科目

台鐵新自強號出軌事故　沈伯洋嘆：別讓花蓮交通成「政治提款機」

國會職權釋憲戰開打！　民進黨不預設立場

更多熱門

相關新聞

LIVE／國會職權修法釋憲　賴清德0930敞廳談話

LIVE／國會職權修法釋憲　賴清德0930敞廳談話

國會職權修法覆議案遭否決，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團都醞釀聲請釋憲，總統賴清德今（24日）上午9點30分將親自發表「守護憲政·保護人民」敞廳談話。據悉，賴清德將宣布對《立法院職權行使法》、《刑法》修正案聲請釋憲與暫時處分的原因。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

媒體人分析青鳥最終場人數！　示警藍營「仇恨能量將轉移至罷免」

媒體人分析青鳥最終場人數！　示警藍營「仇恨能量將轉移至罷免」

台鐵新自強號出軌事故　沈伯洋嘆：別讓花蓮交通成「政治提款機」

台鐵新自強號出軌事故　沈伯洋嘆：別讓花蓮交通成「政治提款機」

揮納粹旗者退黨逾14年　許智傑4問藍鷹

揮納粹旗者退黨逾14年　許智傑4問藍鷹

關鍵字：

修法程序釋憲民進黨法條總統府

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

咳嗽、發燒、喉嚨痛！　醫：病人多到不像夏天

顧婕罹直腸癌重逢舊愛　復合10億前男友獲金援

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面