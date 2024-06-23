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台鐵新自強號出軌事故　沈伯洋嘆：別讓花蓮交通成「政治提款機」

▲▼立委沈伯洋出席民進黨立院黨團時事回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台鐵清水隧道口21日發生土石流，導致229次EMU3000型新自強號3節車廂出軌，造成9人受傷。對此，民進黨立委沈伯洋昨（22日）表示，第一時間就透過交通部了解狀況，聽取台鐵對事件報告。他也會持續關心與監督，不要讓花蓮交通變成「政治提款機」，真正拖住發展的人，就是一直在提款的「那些人」。

沈伯洋於臉書表示，21日下午，台鐵229次自強號列車於行車間撞到土石流，車身撞擊隧道，導致數人受傷的憾事。第一時間就透過交通部了解狀況，團隊也馬上出席行政院長卓榮泰至花蓮的視察，聽取台鐵董事長對此事件及各單位對花蓮災區重建的報告。

沈伯洋指出，台鐵撞擊土石流事件發生在崇德站至和仁站中間的「大清水橋」段，該區段剛好是沒有「落石預警系統」的區段，當時未設置的原因是該路段從未發生過落石，評估風險較低，沒想到還是發生憾事。所幸本次傷者皆無大礙，除了需要手術的列車長外，傷者都返家休息，台鐵也緊急趕通雙向雙線通行，對東部交通的影響降到最低。

沈伯洋認為，先前地震後加上連日大雨，又面臨接下來的颱風季節，有必要請台鐵重新評估未來全區段異物入侵預警系統的設置必要性，並盡快補足缺漏。而「0403地震」受損嚴重的太魯閣國家公園，園區內較常發生落石區域，他也建議未來應增加科技監測系統，提升行車及遊客的安全。

最後，沈伯洋強調，這些事項他會持續關心與監督，除了不讓交通問題困擾花蓮之外，更會盡快協調出好方案，不要讓花蓮交通一直變成「政治提款機」。畢竟，真正拖住這些發展的人，就是一直在提款的「那些人」。

▼台鐵表示，事故係因大清水溪上游降雨，帶下大量土石溢流覆蓋軌面，非落石災害。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵表示，事故係因大清水溪上游降雨，帶下大量土石溢流覆蓋軌面，非落石災害。（圖／台鐵公司提供）

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