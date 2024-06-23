揮納粹旗者有黨證？綠指退黨逾14年　許智傑4問藍鷹

▲「藍鷹行動」落幕後，仍然持續在社群平台引發討論。（圖／翻攝自Facebook／高雄小金剛許智傑，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委許智傑質疑，有人在「藍鷹行動」活動高舉納粹旗，民進黨今（23日）指該員已退出民進黨逾14年，呼籲藍營勿惡意連結，國民黨則點名許智傑應出面道歉。對此，許智傑提出4問回應，質疑國民黨「藍鷹行動」真的不知情嗎？續批國民黨活動不只有高舉納粹旗，還有反對兒童打疫苗（BNT）牌子，而且至少有4面。

關於國民黨指控，6月21日於立法院外國民黨集會場合舉納粹旗的德國舊馬克協會，到場人士持有民進黨黨證，「是否意味民進黨是納粹信徒？」民進黨今說明，經查，該黨證照片所指謝華謀，於1992年5月13日入黨，2010年因未繳黨費自動退黨，該員早已退黨超過14年，行為與民進黨無任何關聯，請國民黨停止無故抹黑、惡意連結。

不過，國民黨仍質疑，謝華謀曾是民進黨黨員是事實，舉納粹旗侵入藍鷹行動後台，卻不需承擔「民進黨是否為納粹信徒」的質疑，反而要各界不要惡意連結，這不是雙重標準，什麼是雙重標準？另外，許智傑不願承擔任何責任，甚至仍不願道歉，難道支持造謠與謊言是民進黨的立場嗎？如果是，無怪乎民進黨會反對國會改革，主張行政官員在國會有說謊話的權利。

對此，許智傑今日發布4點聲明表示，第一，舉納粹旗團體，過往活動範圍不在立法院（青島東路口），這次明顯是響應藍鷹行動來集會，從捷運一路前往國民黨主辦活動會場，怎麼那麼巧，這樣的組織平常不到立法院（青島東路口），就在國民黨舉辦活動動員的時間內出現在活動旁？

許智傑表示，第二，國民黨針對這種不恰當組織，第一時間不澄清、不譴責、不說明，卻允許他們在周邊駐足，未善盡主辦單位義務，況且活動不到中午就結束，一早藍鷹群組早就有反應，卻為何拖到快4點才發稿澄清，期間是在確認是不是動員來的組織嗎？為何拖延那麼久的時間，對於納粹組織敏感度明顯不足。

許智傑續指，第三，此組織理事長，不排除是「林北好油」2.0翻版，理事長若身為民進黨員，為何前往國民黨動員藍鷹活動呢？入口、位置、動線通通不同，他懷疑此理事長，是否與「林北好油」一樣，與國民黨工勾結自導自演，國民黨前科太多，不免啟人疑竇，此組織理事長秀出黨證，上頭1996年就到期，是否真的仍未民進黨員，還是其實是為了抹黑民進黨，秀出過期黨證為了轉移焦點？

許智傑表示，最後，國民黨活動不只有高舉納粹旗，還有反對兒童打疫苗（BNT）牌子，而且至少有4面，納粹組織在活動周邊，這些牌子甚至是在活動場地內，請問國民黨反對兒童打疫苗嗎？這次拿這些牌子的該不會又是民進黨員了吧？