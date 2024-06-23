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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德明天將發表首場敞廳談話。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會職權修法覆議案遭否決，總統府今（23日）發布採訪通知，總統賴清德明（24日）上午9點半將親自發表「守護憲政·保護人民」敞廳談話。據悉，賴清德將宣布對《立法院職權行使法》、《刑法》修正案聲請釋憲與暫時處分的原因，也擬回應為何至今並未啟動院際調解權，親自向社會大眾釋疑。

總統府敞廳談話在政治層面具備重要意義，前總統蔡英文任內，除了在新年前往敞廳發表談話，也曾針對國際及區域情勢、疫情發展及未來因應部署等議題發表敞廳談話。

據掌握，行政院覆議案上周五遭到否決後，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團都醞釀聲請釋憲，而賴清德明天上午將進行就任後首次敞廳談話，先就法律層面說明釋憲理由，再以「守護憲政、保護人民」為核心精神，說明聲請釋憲的態度。

知情人士透露，此次國會職權修法，遭民眾質疑有違憲疑慮，總統除了表達尊重憲政體制、五權分立等立場外，對於修法是否混淆權力分立與監督制衡，包括立法院調查權是否侵害司法權和監察權，以及是否侵害人民基本權利，都將全盤考量，以總統為《憲法》守護者的立場進行審慎評估；另對於聲請釋憲以及暫時處分的時程，亦將是記者會重點。

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