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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體人分析青鳥最終場人數！　示警藍營「仇恨能量將轉移至罷免」

▲▼台灣公民陣線、經濟民主連合等公民團體發起「青鳥行動」重返立法院，午後台北市區下起大雷雨，仍有許多民眾在濟南路現場聚集守候。（圖／記者李毓康攝）

▲「青鳥行動」重返立法院，台北市區下起大雷雨，仍有許多民眾聚集守候。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院「國會改革法案」覆議案21日表決未過。場外的「青鳥行動」，則喊出現場達到3萬人參與抗議。對此，媒體人黃揚明昨（22日）分析，喊到3萬人，其實就是壯膽而已，人數確實比之前還少，這對民進黨來講，並不有利，讓人有一鼓作氣、再而衰、三而竭的感覺。但藍軍也不要去嘲笑，反而會讓在野黨仇恨值更高，最終能量一定會轉向到更有仇恨值的行動，當然就是罷免。

黃揚明於節目《週末大爆卦》表示，這幾天傳聞青鳥行動第二日只有353人，但不能這樣算，因為有兩個現場，而且僅是「那個時間點」而已，但人數確實比之前還少。

黃揚明說，人數其實民進黨心裡有數，21日青鳥行動喊到3萬人，其實就是用來壯膽而已，就連大巨蛋球賽三萬人的場次，至今也只有兩場，那個人潮是能讓捷運癱瘓的，這次要說有3萬人，真的沒辦法相信，最多就是3、5千人而已。

黃揚明認為，這次青鳥行動，對民進黨或反國會擴權運動來講，並不有利，讓人有那種一鼓作氣、再而衰、三而竭的感覺。辦了那麼多天活動，但最後卻遠遠不及之前的能量，對後續釋憲，大法官觀察民意會有影響。

黃揚明指出，這種群眾抗爭活動，沒有辦法一個個去清點人頭，人數就是看主持人或主辦單位良心決定，喊多少人都是有策略的。例如第一天就喊出5千人，因為總不能喊500人，其實第一天場面真的很難看。

最後，黃揚明強調，在綠營同溫層裡面，看到人不見了，他們也會著急，第三天確實比前兩天人多了一點，表示同溫層能量還是在。所以藍軍也不要去嘲笑、羞辱，這樣反而會讓綠營支持者對在野黨的仇恨值更高，他們的能量一定會轉向到更有仇恨值的行動，當然就是罷免。

▼「青鳥行動」重返立法院 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院今（21）日表決行政院針對國會改革修法提出的覆議案，最終覆議案未通過，台灣公民陣線、經濟民主連合等公民團體發起「青鳥行動」重返立法院，午後台北市區下起大雷雨，仍有許多民眾在青島東路現場聚集守候 。（圖／記者李毓康攝）

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